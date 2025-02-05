İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2025 Çarşamba / 7 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9333
  • EURO
    37,4516
  • ALTIN
    3314.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Genel Başkanvekili Ala: İnançlı duruşunuz onlara başörtüsünün paletlerden daha güçlü olduğunu gösterdi
Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: İnançlı duruşunuz onlara başörtüsünün paletlerden daha güçlü olduğunu gösterdi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, '28 Şubat'ta inançlarımızın üzerinden tankları geçirip paletin başörtüsünden daha güçlü olduğunu zannedenler o 28 Şubat'ın bin süreceğini söylüyorlardı. Sizlerin çabası, demokratik mücadelesi, inançlı duruşunuz onlara başörtüsünün paletlerden daha güçlü olduğunu gösterdi, tebrik ediyorum.' dedi.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 14:53 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Ala: İnançlı duruşunuz onlara başörtüsünün paletlerden daha güçlü olduğunu gösterdi
ABONE OL

Ala, Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Ala, kurulduğu günden bugüne görev yapan kadın kolları başkanlarına ve teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Bundan sonraki süreçte görev alacaklara başarı temennisinde bulunan Ala, "Everest Tepesi, Himalayalar üzerinde yükselir. Bizden öncekilerin emekleri, cesaretli duruşları olmasaydı, bugün hiçbirimiz bulunduğumuz yerde olamazdık." diye konuştu.

Bu kapsamda hareketin başından itibaren görev alanların çalışmalarına vurgu yapan Ala, Türk demokrasi tarihinde hakların ve özgürlüklerin mücadelesinde Türkiye'de kadınların verdiği mücadelenin dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi.

- "BAŞÖRTÜSÜNÜN PALETLERDEN DAHA GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

28 Şubat sürecine de değinen Ala, şu değerlendirmede bulundu:

"28 Şubat'ta inançlarımızın üzerinden tankları geçirip paletin başörtüsünden daha güçlü olduğunu zannedenler o 28 Şubat'ın bin yıl süreceğini söylüyorlardı. Sizlerin çabası, demokratik mücadelesi, inançlı duruşunuz onlara başörtüsünün paletlerden daha güçlü olduğunu gösterdi, tebrik ediyorum. Kıymetli kardeşlerim sizlerin duruşu ve desteğiyle o bin yıl sürecek denen 28 Şubat'tan iki sıfırı atıp 10 yılda onu tarihin çöp tenekesine gönderen imza Recep Tayyip Erdoğan'a, arkasındaki güç size aittir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.