Ala, Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Ala, kurulduğu günden bugüne görev yapan kadın kolları başkanlarına ve teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Bundan sonraki süreçte görev alacaklara başarı temennisinde bulunan Ala, "Everest Tepesi, Himalayalar üzerinde yükselir. Bizden öncekilerin emekleri, cesaretli duruşları olmasaydı, bugün hiçbirimiz bulunduğumuz yerde olamazdık." diye konuştu.

Bu kapsamda hareketin başından itibaren görev alanların çalışmalarına vurgu yapan Ala, Türk demokrasi tarihinde hakların ve özgürlüklerin mücadelesinde Türkiye'de kadınların verdiği mücadelenin dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi.

- "BAŞÖRTÜSÜNÜN PALETLERDEN DAHA GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

28 Şubat sürecine de değinen Ala, şu değerlendirmede bulundu:



"28 Şubat'ta inançlarımızın üzerinden tankları geçirip paletin başörtüsünden daha güçlü olduğunu zannedenler o 28 Şubat'ın bin yıl süreceğini söylüyorlardı. Sizlerin çabası, demokratik mücadelesi, inançlı duruşunuz onlara başörtüsünün paletlerden daha güçlü olduğunu gösterdi, tebrik ediyorum. Kıymetli kardeşlerim sizlerin duruşu ve desteğiyle o bin yıl sürecek denen 28 Şubat'tan iki sıfırı atıp 10 yılda onu tarihin çöp tenekesine gönderen imza Recep Tayyip Erdoğan'a, arkasındaki güç size aittir."