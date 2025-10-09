İSTANBUL 17°C / 12°C
9 Ekim 2025 Perşembe
AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Gazze'de sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Şarm El Şeyh'de yürütülen ve Türkiye'nin de katkı sağladığı Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail'in, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onaylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'de sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve sahada tam anlamıyla uygulanması büyük önem taşımaktadır" ifadesini kullanan Ala, en temel insan hakkı olan yaşama hakkının korunmasının, tüm tarafların öncelikli sorumluluğu olduğunu belirtti.

Gazze'de yaşanan insani felaketin etkilerinin hafifletilmesi için, ateşkesin ardından derhal insani yardım ulaştırılması ve bölgede hayatın normale dönebilmesi amacıyla yeniden imar çalışmalarına ivedilikle başlanması gerektiğinin altını çizen Ala, şunları kaydetti:

"Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gazze halkının yanında olmaya, insani yardımlarını kesintisiz şekilde sürdürmeye devam edecektir. Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanabilmesi, ancak adil ve sürdürülebilir bir çözümle mümkündür. Bu bağlamda, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmasını öngören iki devletli çözüm tek geçerli yol olarak önümüzde durmaktadır. Sağlanan ateşkesin, bu doğrultuda atılacak adımlar için bir fırsat oluşturmasını temenni ediyoruz. Türkiye, bölgede barış, istikrar ve adaletin tesisi yönündeki tüm yapıcı çabalara desteğini sürdürecektir."

