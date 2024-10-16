İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2024 Çarşamba / 13 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1702
  • EURO
    37,2122
  • ALTIN
    2937.85
  • BIST100
    8953.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan, Bakan Şimşek'in sunumuna ilişkin paylaşım
Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan, Bakan Şimşek'in sunumuna ilişkin paylaşım

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in milletvekilleri ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerine sunumuyla ilgili paylaşımda bulundu.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 17:24 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan, Bakan Şimşek'in sunumuna ilişkin paylaşım
ABONE OL

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Şimşek'in sunumuyla bugün milletvekillerimiz ve MKYK üyelerimizle, Türkiye ile dünyadaki son ekonomik gelişmeleri, yapısal reformları ve geleceğe dair vizyonumuzu değerlendirdiğimiz verimli bir toplantı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Ala, paylaşımında toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

  • AkParti
  • EfkanAla
  • MehmetŞimşek
  • MKYK

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.