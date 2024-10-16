AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan, Bakan Şimşek'in sunumuna ilişkin paylaşım

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Şimşek'in sunumuyla bugün milletvekillerimiz ve MKYK üyelerimizle, Türkiye ile dünyadaki son ekonomik gelişmeleri, yapısal reformları ve geleceğe dair vizyonumuzu değerlendirdiğimiz verimli bir toplantı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Ala, paylaşımında toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verdi.