AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Özel'e tepki: İçi boş hezeyanları kınıyorum

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında yaptığı sorumsuz, seviyesiz ve sloganik açıklamaları, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız itham, iftira ve siyaseten cevabı dahi gerektirmeyen, içi boş hezeyanları kınıyorum.' ifadelerini kullandı.

4 Kasım 2025 Salı 18:33
Ala, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında yaptığı sorumsuz, seviyesiz ve sloganik açıklamaları, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız itham, iftira ve siyaseten cevabı dahi gerektirmeyen, içi boş hezeyanları kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek, refahını artırmak ve milletimizin birliğini, dirliğini güçlendirmek için gece gündüz çalışan bir devlet adamıdır.

Onun liderliğinde Türkiye, bölgesinde ve küresel düzeyde de etkin bir konuma ulaşmış, ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunan, barış ve istikrarın teminatı bir ülke haline gelmiştir. Günübirlik polemiklere sığınarak Türkiye'nin yükselişini gölgelemeye çalışan söylemler, Aziz Milletimiz nezdinde değersiz kalmaya mahkumdur. Türkiye'nin kararlı yürüyüşü, güçlü liderliği ve milletinin sarsılmaz desteğiyle devam edecektir."

