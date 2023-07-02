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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan yerel seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 'Önümüzdeki belediye seçimlerinde de inşallah AK kadrolar, AK hizmet anlayışıyla belediyecilikte açtıkları çığırla ve tabi ki kendilerini de yenileyerek milletimize hizmet etme fırsatıyla görevlendirileceklerdir. Bundan da kuşkumuz yok.' dedi.

AA2 Temmuz 2023 Pazar 21:43 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan yerel seçim açıklaması
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AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nu ziyaret eden Ala, burada teşkilat mensuplarıyla istişare toplantısı düzenledi.

Ala, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin siyasi iktidar döneminin her evresinde Erzurum'un bir lokomotif rol üstlendiğini ve her zaman gereken desteği verdiğini söyledi.

Dadaşların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin arkasında Palandöken Dağı gibi durduğunu ifade eden Ala, "Teşkilat olarak seçimde gösterdiğiniz başarıdan dolayı Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun liderliğinde yürütülen politikalara destek veren ilk on il arasına girerek, sekizinci olabilme başarısını gösterdiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sizleri tebrik ediyorum." dedi.

Ala, AK Parti'nin iktidarlarında sadece elde edilen başarıların sadece Türkiye'yi değil, aynı zamanda çok sayıda farklı ülkeleri de heyecanlandırdığını aktardı.

AK Parti'nin siyasette aldığı inisiyatifin Azerbaycan'dan Kosova'ya, Saraybosna'dan Tunus'a kadar bütün coğrafyayı etkilediğini ve yerel seçimlerde de aynı başarının yakalanacağına inandığını dile getiren Ala, şöyle konuştu:

"Önümüzde de belediye seçimlerimiz var. Cumhur ittifakı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türkiye'nin liderliğini üstlendi seçimi kazanarak. Çok kıymetli altın değerinde bir beş yıllık istikrar kazandı Türkiye. Reformlar partisi olan AK Parti de reformlarını yaparak ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu çözümleri milletimizle buluşturarak bunun en güzel şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır. İnşallah milletimizin ihtiyaç duyduğu hizmet ardı ardına gelmeye başladı. Daha da hızlanarak gelecektir ve milletimizle buluşacaktır. Bunun çabası içerisinde olacağız. Önümüzdeki belediye seçimlerinde de inşallah AK kadrolar, AK hizmet anlayışıyla belediyecilikte açtıkları çığırla ve tabi ki kendilerini de yenileyerek milletimize hizmet etme fırsatıyla görevlendirileceklerdir. Bundan da kuşkumuz yok."

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