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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan muhalefete tepki: Birbirine düştü ve birbirlerini hançerlemeye başladılar

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 'Biz Türkiye'nin içerisinde birlik, düzenlik, doğru dürüst bir yönetim, istikbal peşindeyiz ama bir masa kurdular, altılı masa. Altı üstüne geldi mi şimdi? Seçimden sonra kendi aralarında birbirlerine düştüler, darmadağın oldular. Birbirleriyle problem yaşadılar, araları bozuldu. Sonra ne oldu? Sonra da her parti kendi içerisinde birbirine düştü ve birbirlerini hançerlemeye başladılar. Bunlarla Türkiye'nin alabileceği bir yol olabilir mi?' dedi.

AA23 Şubat 2024 Cuma 18:09 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan muhalefete tepki: Birbirine düştü ve birbirlerini hançerlemeye başladılar
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Kapı kapı dolaşalım, evlere gidelim. Kardeşlerimizle buluşalım. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun onlarla diyalog kuralım. Onlarla hemhal olalım, anlatalım, paylaşalım ki Türkiye daha hızlı bir biçimde yoluna devam etsin ve Türkiye devam etsin, büyüsün ki etrafımızdaki kardeşlerimize de daha fazla yardım edelim." dedi.

Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla partisinin Balıkesir'de Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, alana baktığında 21 yıldır dünyaya örnek olacak reformların hareketinin sahiplerini gördüğünü söyledi.

Sandıktan her zaman istikrar çıkaran bu kadroların Türkiye'yi ileriye taşıdığını belirten Ala, dünya ülkelerinin Türkiye'nin savunma sanayisinde aldığı mesafeyi gıpta ile seyrettiğini dile getirdi.

Ala, geçen mayısta yapılan seçimle Cumhur İttifakı'nın iş başına geçtiğini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızı yeniden iş başına getirdik ve yoluna devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesinde, birçok bölgesinde ortaya çıkan problemleri çözmeye gayret ediyor, çözerken de sizden aldığı güçle yüksek bir tonla söylenmesi gereken hakikatleri söylüyor mu? Birleşmiş Milletler'de, başka uluslararası kuruluşlarda Türkiye'nin çıkarlarını, Türk milletine, bize layık olacak biçimde savunuyor mu? Peki bölgemizde kendisine sorulmadan bir denklem kurulabiliyor mu? Hayır kurulamıyor. Bu gücü nereden alıyor? Sizden alıyor sizden." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi hedeflerine taşımak için çalıştıklarını anlatan Ala, "Türkiye'nin hedefleri ne? Türkiye'nin hedefi dünyanın en müreffeh, en gelişmiş, en kalkınmış, en güçlü 10 ülkesi arasına girmektir. Biz bunu başaracağız, sizlerle. Şimdi biz yerel seçimlere gidiyoruz. AK Parti deyince zaten bir belediyecilik markası akla gelir. AK Parti demek belediyecilikte 'marka' demektir, başarı demektir. Biz başarının devamı için uğraşıyoruz." diye konuştu.

- "ALTI ÜSTÜNE GELDİ Mİ ŞİMDİ?"

Efkan Ala, AK Parti'nin yaptıklarına muhalefetin hayalinin yetişmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye'nin içerisinde birlik, düzenlik, doğru dürüst bir yönetim, istikbal peşindeyiz ama bir masa kurdular, altılı masa. Altı üstüne geldi mi şimdi? Seçimden sonra kendi aralarında birbirlerine düştüler, darmadağın oldular. Cumhur İttikafı nasıl? Dimdik, yola devam. Birbirleriyle problem yaşadılar, araları bozuldu. Sonra ne oldu? Sonra da her parti kendi içerisinde birbirine düştü ve birbirlerini hançerlemeye başladılar. Bunlarla Türkiye'nin alabileceği bir yol olabilir mi? Olamaz. Türkiye etrafı problemlerle çevrili bir ülke. Komşularımıza Allah rızası için bir bakalım, Suriye darmadağın, Irak darmadağın, çoluk çocuk perişan, gençler perişan, insanlar perişan. Irak'ın her tarafından petrol çıkıyor ama bilin ki bütün gençler işsiz ve perperişan orada yaşayan kardeşlerimiz. Niye? İşte bir istikrardır, demokrasi yok, bir lider yok, bir kadro yok."

Yaptıkları hizmetlerin anlatmakla bitmeyeceğini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Kapı kapı dolaşalım, evlere gidelim. Kardeşlerimizle buluşalım. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun onlarla diyalog kuralım. Onlarla hemhal olalım, anlatalım, paylaşalım ki Türkiye daha hızlı bir biçimde yoluna devam etsin ve Türkiye devam etsin, büyüsün ki etrafımızdaki kardeşlerimize de daha fazla yardım edelim. Türkiye'nin en büyük kaynağı işte burada. Biz yerin üstündeki bu insanımızın değerleriyle yolumuza devam ediyoruz. Bunu sağlayamayan ülkeler yerin altında ne olursa olsun onu kıymetlendiremiyorlar, değerlendiremiyorlar ama biz insanımızı şu anlayışla gördüğümüz için 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dediğimiz için Gabar'daki petrolü de çıkarıyoruz, Karadeniz'deki doğal gazı da çıkarıyoruz. Bunların altında altındaki imzanın arkasında siz varsınız. Tebrik ediyorum."

Ala, sandıktan istikrarla çıkan ülkelerin gelişip kalkındığını belirterek, "Yeni bir seçime gidiyoruz. Belediye başkanları seçeceğiz yerel yönetimlere, işbaşına getireceğiz. Burada da öyle bir şey yapalım ki bu Balıkesir meydanını hıncahınç doldurduğunuz gibi sandıktan öyle güçlü bir ses çıkaralım ki sadece bu bölgeden değil, 7 bölgeden duyulsun. Yetmez, bütün etrafımızdaki ülkelerden duyulsun. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı ile birleştirelim ve yolumuza, hedefimize devam edelim. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

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