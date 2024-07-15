AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'tan emekli zammı açıklaması: Çok ince bir çalışma gerçekleştirildi

Elitaş, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un, tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

O günü hiç unutmadığını belirten Elitaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini öğrendiği sırada Kayseri'de bulunduğunu, telefonla il başkanları, belediye başkanları ve milletvekillerini arayarak, herkesin meydanlarda toplanmasını söylediğini anlattı.

Kendisinin de Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yarım saatte bir vatandaşlara, birlik beraberlik ve hükümetin başta olduğu çağrısı yaptığını dile getiren Elitaş, "Tek arzum, isteğim vatandaşı uyumadan meydanlarda tutabilmekti. O dönemde hem CHP hem MHP ile sık sık görüşmeler yaptık ve parlamentoya gitme kararı verdik. Parlamentoda o gün 112 milletvekili vardı. Saat 02.00'de de parlamentoyu bombaladılar." diye konuştu.

Elitaş, milletin 15 Temmuz darbe girişiminde kendi iradesini koruyarak topyekün tarihi bir kahramanlık gerçekleştirdiğini belirterek, 15 Temmuz'un gelecek nesillere unutturulmaması gereken bir gün olduğunu dile getirdi.

- KAYSERİ'DEKİ OLAYLAR



Mustafa Elitaş, konuşmasında, Kayseri'de Suriye uyruklu çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunmasının ardından çıkan olaylara da değindi.



Kayseri'de başlayan ve başka illerde de yaygınlaştırılmaya çalışılan olaylarda, kardeş kavgasının ortaya çıkarılmaya çalışıldığını söyleyen Elitaş, şöyle devam etti:

"Maalesef bunu siyasetçilerin bir kısmı da körüklüyor. Türkiye'de bir iç kargaşanın oluşması, tıpkı gezi olayları, Maraş olayları, Sivas olayları benzeri, insanların milli duygularını tahrip ederek sahaya döküp, birbirlerine şuursuz bir hareketle kırdırılması işlemleri var. Herkesin bu konuda sağduyulu olması gerekir."

- SORULAR



Mustafa Elitaş, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, TBMM'de görüşülen sahipsiz hayvanlara yönelik "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin sorusu üzerine Elitaş, "Başıboş sokak köpekleriyle ilgili grup başkanvekilimiz TBMM'ye kanun teklifini verdi ve bütün paydaşlarla konuşularak çok güzel bir çalışma gerçekleştirildi. Kanun teklifinin rahatsız eden tarafları muhakkak vardır ama insanların çok rahatsız olduğu bir dönemde bu kanun teklifinin hayata geçirilmesi gerekir." dedi.

Vergi düzenlemesi paketine ilişkin soru üzerine de Elitaş, verginin tabana yayılması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı düzenleme olduğunu, yarın grup başkanının vergi mevzuatıyla ilgili düzenlemeleri Meclis başkanlığına sunacağını, perşembe günü de Plan ve Bütçe Komisyonu'nun toplanacağını bildirdi.

Elitaş, emeklilerin 2 bin lira zam beklentisine ilişkin bir soruya, "Onu da yarın grup başkanımızdan duyarsınız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuyla ilgili çok ince bir çalışma gerçekleştirdi." yanıtını verdi.

Kayseri'de dün kooperatif mağdurlarının kendisini protesto etmesine ilişkin soru üzerine de Elitaş, şöyle konuştu:

"Bizi maytapla, davullarla karşıladılar. Maytabın dumanından uzaklaşmak için hızlı hızlı yürürken birileri 'görüşebilir miyiz?' dedi. 'İçeri toplantıya geçelim, orada görüşelim' dedim. 'Şimdi görüşelim' dedi. Kimsiniz? dedim, 'Kooperatif mağdurları' dedi. 'Toplantı bitince sizinle görüşelim' dedim. Benden sonra protesto etmişler. Arkadaşlarımızla toplantı bittikten sonra görüştük."