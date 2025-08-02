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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'tan Terörsüz Türkiye mesajı: Hep birlikte beraberliğimizi sağlamak için gayret göstereceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'Ailelerin ocağına ateş düştüğü, evlatların babasız kaldığı, kadınların eşsiz kaldığı bu ülkede bundan sonra hiç kimse bu acıları yaşamasın diye siyaset ve Türk milleti olarak hep birlikte beraberliğimizi sağlamak için gayret göstereceğiz' dedi.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 16:33 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'tan Terörsüz Türkiye mesajı: Hep birlikte beraberliğimizi sağlamak için gayret göstereceğiz
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Dadaloğlu Derneğince düzenlenen "21. Uluslararası 31. Ulusal Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri" kapsamında Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan Elitaş, yaklaşık 1 yıl önce "Terörsüz Türkiye" hedefini ortaya koyduklarını söyledi.

Türkiye'nin huzuru ve refahı için yola çıkıldığını vurgulayan Elitaş, bu kapsamda TBMM'de kurulan komisyonda AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in de yer aldığını ve sürece katkı sağlayacağını kaydetti.

Terör nedeniyle çok büyük acılar yaşandığını anımsatan Elitaş, "86 milyonluk Türkiye'de 784 bin kilometrekarelik bu vatan toprağında, atalarımızın şehit kanıyla bu coğrafyada yaşıyorsak biz de bu coğrafyada kim varsa hep beraber aynı şekilde vatan için kalbimiz çarparak mücadele etmek, bununla ilgili birlik ve beraberlik için gayret göstermek zorundayız." diye konuştu.

"HEP BİRLİKTE BERABERLİĞİMİZİ SAĞLAMAK İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ"

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili çeşitli söylemlerde bulunulabileceğine ve bazı yanlış ifadelerin kullanılabileceğine dikkati çeken Elitaş, şöyle devam etti:

"Birileri hamasetle farklı şeyler söyleyebilir. 'Terör örgütü şunu istiyordu, bunu istiyordu, biz onu istedik, onu vermedik, bunu vermedik' gibi değil. Milli birlik ve beraberliğimiz, vatanın birliği ve bütünlüğü, birilerinin Türkiye coğrafyası üzerinde 86 milyonu karşı karşıya getirmek için yaptıkları hesapları boşa çıkarabilmek için sabırla, metanetle ve büyük bir azimle çalışmak zorundayız. Yapılan işleri, söylemleri, söylemler içerisinde hatalı bulduğumuz veya ilginç bulduğumuz meseleleri büyüterek değil, o hataları düzelterek bu konuya katkı sağlarız diye düşünüyorum. Ailelerin ocağına ateş düştüğü, evlatların babasız kaldığı, kadınların eşsiz kaldığı bu ülkede bundan sonra hiç kimse bu acıları yaşamasın diye siyaset ve Türk milleti olarak hep birlikte beraberliğimizi sağlamak için gayret göstereceğiz."

Vali Gökmen Çiçek ise bir yerde Türk topluluğu varsa orada mutlaka Avşarlar'ın olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Avşarlar'ın yaptığı etkinliklerde her zaman bulunmaya özen gösterdiklerini ve şehrin temel taşlarından biri olduklarını dile getirdi.

Dadaloğlu Derneği Başkanı Galip Bitigen ise toplumları millet haline getiren en önemli unsurun dil ve kültür olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerinin katıldığı panellere geçildi.

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