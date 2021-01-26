AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Erdoğan'ın resminin arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kalmıştır

26 Ocak 2021 Salı 11:59 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 12:02

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Üsküdar 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi en üst seviyelere çıkarmak ve güçlü medeniyeti yeniden ihya ve inşa etmek olduğunu amaçladıklarını belirterek, Türkiye’de iki farklı siyaset yolunun olduğunu anlattı.

Kurtulmuş, "Bu yollardan biri Genç Türkler, İttihat ve Terakki, Cumhuriyet Halk Fırkası ile bugünkü CHP'ye kadar gelmiş siyasi çizgi. Milletten kopuk, tepeden inmeci, jakoben bir anlayış. Bundan 60 sene evvelki tartışma da hatta 150 sene evvelki tartışmalar da aynı tartışmaydı. Diğer yol ise, milletin inandığı yoldur, milletin istikametidir, millete hizmet yoludur. AK Parti millete hizmet yolunun temsilcisidir." ifadelerini kullandı.

Son 1 ayda Eskişehir'de helikopter motorunun çalıştırılması, Yunanistan ile yeniden müzakereler, siyasi, hukuki ve ekonomik reformlar, Silvan'da baraj açılışı, Elazığ'da hak sahiplerine konut teslimini gerçekleştirdiklerini anımsatan Kurtulmuş, "Biz milletin hakkını daha yukarıya çıkarmak, büyük mücadelemizi daha güçlü kılabilmek için mücadele ederken, karşı taraf, Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyeti neyle uğraşıyor? Bir tanesi diyor ki 'AK Partiyi yıkmak için normal yollar yetmez, seller, fırtınalar olması lazım'. Bir diğeri, '27 Mayıs'ta eğer erken seçim tarihi verilseydi 27 Mayıs darbesi olmazdı 'diyor. Bir tanesi daha geçen gün 'Ben Erdoğan'ın iktidardan indirilmesi için canımı bile veririm' diyor. Programdakilerin uyarmasıyla uyanıyor, sonra 'Demokratik yollarla indirilmesi için' diyor." diye konuştu.

AK Parti'nin girdiği her seçimden galip çıkan bir siyasi parti olduğunu söyleyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu millet aramızdaki sevgi köprüsünü sağlam tuttuğumuz sürece bizim yanımızda olur. Bu millet gerçekten güçlü bir şekilde gönülden gönülle bağ kurduğumuz şekilde bizim yanımızda durur. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan büyük bir siyasi lider, bir dünya lideri. Bunu sadece biz söylemiyoruz, dünyanın birçok yerinde söyleniyor. Ancak öyle bir döneme giriyoruz ki sadece Erdoğan'ın resminin arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kalmıştır. Her bir politik aktörümüzün, Erdoğan'ın mücadelesini daha üst seviyelere çıkaracak bir performansının olması lazım. Halkın içinde sürekli bulunması lazım."

"Hani israftı? Hani mevcudu fazlaydı?"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da "Seçimlerde, AK Parti döneminde israf olduğunu söylüyorlardı. Yenikapı'da şovları vardı biliyorsunuz, araçları çekip şov yapmaya çalıştılar günlerce. Halbuki biz, kendi büyükşehrimizi iyi yönettiğimizden bir şüphemiz yoktu. Amaçları algı yönetimi ile olayı başka mecralara çekmekti." dedi.

Şenocak, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanına soruyoruz, o gün israf dediğiniz araçların kaç katını AK Parti döneminden 3 katı fiyatına kiraladınız? Biz bunu defalarca komisyonumuz üzerinden meclise sorduk, ısrarla cevap vermemeye çalışıyorlar. Bizim aldığımız bilgiye göre geldikleri günden beri yaklaşık 1,5 yıldır bizim dönemimizden ilave 10 binin üzerinde araç kiralaması yaptılar. Hani israftı? Hani mevcudu fazlaydı? AK Parti döneminde 1.289 liraya kiraladığımız araçları, 3.400 liraya kiraladılar."

AK Parti Kadıköy 7. Olağan İlçe Kongresi

Kurtulmuş, 15 Temmuz Şehitleri Konferans ve Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kadıköy 7. Olağan İlçe Kongresi'nde de partililere hitap etti.

AK Parti'nin 4 temel özelliği olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Bu özellikten biri olmazsa, AK Parti ve dava hareketinde eksiklikler ortaya çıkar. Birincisi AK Parti, demokrat bir partidir. Bunlarda öncelik sıralaması yapmıyorum, yan yana koyuyorum. Bu memlekette millet iradesinden başka hiçbir iradeye 'Eyvallah' demez. Milletin oyuyla seçilene sonuna kadar saygı gösterir. Milletin iktidarını, milletin en önemli tercihi olarak görür ve o tercihe sonuna kadar saygı gösterir. Bizimle diğerleri arasındaki fark da budur." diye konuştu.

Kurtulmuş, kendilerinin de önceki dönemlerde siyasetini beğenmediği Cumhurbaşkanları olduğunu belirterek, buna rağmen hiçbir arkadaşlarının milletin tercihine muhalefet etmediğini söyledi.

Sözün de kararın da millette olduğunu anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bizim arkadaşlarımızın hiçbirinin ağzından 'Falanca iktidar düşsün de nasıl düşerse düşsün.' diye biz söz şimdiye kadar çıkmamıştır. İktidarların nasıl değişeceği bellidir. Sandıkta milletin iradesiyle belirlenir. Ama şimdi bu beylerle aramızdaki fark, milletin iradesiyle hem de iki kere sandıktan çıkmış, milletin helal oylarıyla seçilmiş olan Cumhurbaşkanına 'Aman bu gitsin de nasıl gitsin.' diyorlar. CHP'nin bir milletvekili televizyonda kalktı ne dedi? 'Erdoğan'ın gitmesi için canımı bile veririm.' dedi. Aman canın yerine kalsın. Demokrasi can verilen bir yer değil, demokrasi bu ülkenin insanlarının daha iyi yaşayabilmesi için mücadele verilen bir alandır. Fikir ve siyaset mücadelesi alanıdır. Biz darbeyi babımız oğlu yapsa bile, dünyanın en şerefsiz işi olduğunu biliriz. Türkiye'deki ve dünyadaki darbelere karşı çıkarız."

Numan Kurtulmuş, reformculuğun AK Parti'nin ikinci özelliği olduğunu, siyaset ve ekonomi alanında her dönem reformlara imza attıklarını kaydederek, AK Parti'nin hem ülke içindeki hem de küresel ölçekteki sıkıntılardan reform iradesiyle çıktığını belirtti.

"Şimdi de pandemi şartları sonrasında oluşan Türkiye ve dünyanın şartlarında ortaya çıkan yeni durumdan Türkiye'nin güçlü çıkması için bu tür hazırlıklar yapıldı. Yakında Cumhurbaşkanımız bunu ayrıntılarıyla paylaşacak. Siyasi, hukuki ve ekonomik reform süreçlerini gerçekleştireceğiz." diyen Kurtulmuş, CHP'nin ise statükoyu temsil ettiğini, 7 Haziran Genel Seçimleri sonrasında yürütülen istikşafi görüşmelerde buna tanıklık ettiğini ifade etti.

Yerli ve milli olmanın AK Parti'nin üçüncü özelliği olduğunu, savunma sanayisinde mesafe kat edildiğini, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemine sahip olduğunu dile getiren Kurtulmuş, asıl rahatsızlığın S-400'lerden ziyade Türkiye'nin yakın zamanda bu sistemleri üretebilecek hale gelmesi olduğunu aktardı.

Kurtulmuş, AK Parti'nin "Türkiye partisi" olduğunu ve bunun da dördüncü özellikleri olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti milletin partisidir. AK Parti bir sınıfın, zümrenin, bir coğrafi bölgenin, bir kesimin partisi değil, Türkiye'deki 83 milyon vatandaşımızın partisidir. Hatta dünya mazlumlarının mağdurlarının partisidir. Bizim kitabımızda insanları doğulu-batılı, Türk-Kürt, baş örtülü-baş açık, şehirliler-köylüler diye ayırt etmek yazmaz. Bizim kitabımızda 83 milyonun hepsi kardeştir, arkadaştır, aynı milletin fertleridir. Bütün yurttaşlarımız eşit ve özgürdür."

Kongrede AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya da partililere seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreler için hazırlanmış video mesajının gösterildiği kongrede, divan heyeti belirlendikten sonra raporlar okunarak delegelerin oyuna sunuldu. Raporların kabul edilmesinin ardından, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı'nı belirlemek için seçime gidildi.