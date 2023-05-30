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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Gücü tesirli bir Türkiye ideali etrafında birleşeceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 'Türkiye Yüzyılı'nın itici güçlerinden birisi TBMM olacaktır. Farklı siyasi kanaatlere sahip partiler mecliste halkı temsil edecektir. Hepimiz Türkiye Yüzyılı ana çerçevesinde dile getirebileceğimiz sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye ideali etrafında birleşeceğiz' dedi.

30 Mayıs 2023 Salı 12:22 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Gücü tesirli bir Türkiye ideali etrafında birleşeceğiz
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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, TBMM'de açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "Seçim geride kaldı. Seçimin tartışmaları geride kaldı. Türkiye bundan sonra büyük bir millete yakışır bir şekilde üzerine düşen önüne koyduğu hedefleri gerçekleştirecek adımları Allah'ın izniyle hep beraber atacak. Ben seçim sonuçlarının Türkiye için milletimiz için ve hatta bütün insanlık için hayırlı uğur olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu dönemde 322 yeni milletvekilinin görev alacağını bildiren Kurtulmuş, "Genç bir meclistir. Bu meclisin hem siyasi farklılıklarıyla hem dinamizmiyle Türkiye'nin meselelerini omuzlayacak, ileriye doğru taşıyacak güçlü bir meclis olmasını temenni ediyoruz. Seçim kampanyası geride kaldı. Bu siyasi farklılıkların geride kaldığı anlamına gelmiyor. Fikirlerimiz farklı olacak. Hepimiz Türkiye Yüzyılı ana çerçevesinde dile getirebileceğimiz sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye ideali etrafında birleşeceğiz" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'de seçimden sonra yapılacak işlerin olduğunu belirterek, "Bunlardan bir tanesi kabinenin açıklanması, bir tanesi meclisteki görevlerin seçilmesidir. Meclis üzerine düşeni görevi yapacak" dedi.

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