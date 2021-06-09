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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Nişantaşı'nda kadın akademisyene saldırıyı kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Nişantaşı'nda bir kadın akademisyene uygulanan şiddeti kınadı.

AA09 Haziran 2021 Çarşamba 11:26 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 11:26
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Kurtulmuş, İstanbul Nişantaşı'nda bir kadın akademisyene şiddet uygulandığı haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Nişantaşı'nda bir parkta başörtülü olduğu için genç bir akademisyene karşı yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Herkes toplumu ayrıştıran her türlü saldırının, kadına karşı şiddetin karşısında, sevginin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yanında olmalıdır. Bu tür zorbalara karşı hukukun gerekeni en sert ve seri şekilde yapacağına inanıyorum."

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