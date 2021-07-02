AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye, İHA ve SİHA'larını dünyada fenomen hale getirdi

AA 2 Temmuz 2021 Cuma 18:51 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 18:51

Kurtulmuş, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, millete hizmet etme yolunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kendilerinin iş yapacağını, diğerlerinin ise konuşacağını anlatan Kurtulmuş, "Bugünden itibaren inşallah çalışmalarımızı hızlandırarak, daha fazla ve güçlü şekilde vites büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Bizim diğerlerinden farkımız, biz yapacağız onlar yıkacak. Biz Türkiye'yi ileriye ve yarınlara taşımak için gayret edeceğiz, onlar Türkiye'yi ayaklarından çekip geriletmek için uğraşacak. Dolayısıyla yapmak bize, bozmak onlara. Bütünleştirmek bize, dağıtmak onlara. Hiç moralimizi bozmadan adımlarımızı sıklaştırarak kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde çok daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz." diye konuştu.

Kurtulmuş, 2023 yılına yönelik seçim çalışmalarının başladığını belirterek, "Bir an durmadan ileriye doğru hareket edeceğiz. İnşallah 2023'te çok çalışarak sayın Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan'ı daha yüksek bir oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz. Siyasetimizi halkın duasını ve rızasını kazanmak için yapıyoruz. Yeniden güçlü bir Türkiye ideali bizi bir araya getiren esas kimyadır. Bu ideali aramızdan çekersek bizi kardeşler topluluğu olarak bir arada tutabilecek bir şey olmaz. Dolayısıyla AK Partili kardeşlerimizin, bu davaya inanmış arkadaşlarımızın en büyük şerefi, içeride güçlü büyük Türkiye'yi yeniden inşa etmektir. " değerlendirmesinde bulundu.

Hizmetleri yaparken gönülleri kazanmak istediklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Bu millet, Tayyip Erdoğan'ı ve onun yol arkadaşlarını sevdi. Şimdi gönüllere girmekten bir adım daha yukarıya çıkıyoruz. Gönüllere girmek zor iştir, yürek ve çaba ister. Bir insanın zor anında sırtını sıvazlamak, yokluk anında yanında yer almak, çaresizliği sırasında çare olmak çok zor iştir. Emek ve gayret ister. Gayret etmeyenin ve emek vermeyenin gönüllere girmesi mümkün değildir. Milletin gönlüne girmiş bir siyasi parti olarak önümüzdeki en temel sınavımız gönüllerden düşmemektir. Üzerimize düşen yaptığımız hizmetleri anlatarak idealimize ve fikrimize sahip çıkarak halkın gönlünden düşmemeye çalışarak yolumuza devam etmektir." ifadelerini kullandı.

- "Dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi olma yolunda ilerleyeceğiz"

Kurtulmuş, Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde salgına rağmen son dönemde uluslararası alanda önemli adımlar attığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Birincisi Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığının tüm dünyaya gösterilmesidir. Oruç Reis gemisi gidiyor, etrafında savaş uçaklarımız helikopterlerimiz ve arkasından da Türk Silahlı Kuvvetlerinin gemileri takip ediyor. Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını kaybettirmemek, Türkiye'nin hakkını, hukukunu kurda kuşa yem etmemek için Doğu Akdeniz'de varız. 'Doğu Akdeniz'de ne işiniz var?' diyenlere inat Doğu Akdeniz'de varız. Türkiye bugün Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arıyor, Karadeniz'de arıyor. Aramaya da devam edecek. İnşallah Türkiye'nin en temel sorunu olan cari açık meselesini, bulduğumuz doğal gazla petrolle halledeceğiz. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi olma yolunda ilerleyeceğiz."

Türkiye'nin savunma sanayide koşar adımla yoluna devam ettiğini anlatan Kurtulmuş, "Türkiye, İHA ve SİHA'larını dünyada fenomen hale getirdi. Artık savaş literatüründe İHA ve SİHA'ların verdiği mücadeleler örnek olarak gösteriliyor. Türkiye dünyanın birçok yerine savunma sanayimizde ürettiğimiz ürünleri ihraç ediyor. Türkiye helikopter motoru yapıyor artık. Ülkemiz kendi gemilerinin motorlarını üretiyor. Az kaldı, Türkiye savaş uçaklarının motorlarını da yapacak güce ulaşacaktır. Allah'ın izniyle büyük gemileri, uçak gemilerini yapacak bir noktaya gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin salgın döneminde ekonomik olarak da önemli sınavlar verdiğini belirterek, "Bundan sonraki süreçte Türkiye çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Hedefiniz yoksa yapacak işiniz de yok demektir. Yeniden güçlü büyük Türkiye, yeni ve adil bir dünya talebiyle yola çıkıyorsanız pandemi şartlarında bile hedeflerinize kararlı bir şekilde yürürsünüz." dedi.