İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2023 Çarşamba / 13 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,483
  • EURO
    21,4785
  • ALTIN
    1262.59
  • BIST100
    4506.24
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Bu ayrı devlet kurmanın kamufle edilmiş şeklidir
Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Bu ayrı devlet kurmanın kamufle edilmiş şeklidir

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 'Kılıçdaroğlu, yerel özerklik şartını tanıyacağını söyledi. Bu eyalet ve ayrı devlet kurmanın kamufle edilmiş şeklidir.' dedi.

AA2 Mayıs 2023 Salı 23:34 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Bu ayrı devlet kurmanın kamufle edilmiş şeklidir
ABONE OL

Yıldırım, çeşitli programlara katılmak için geldiği Nevşehir'de, gençlerle buluştu.

Nevşehir Gençlik Merkezi'ndeki etkinliğe katılan Yıldırım, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde genç seçmenden destek istedi.

Yıldırım, Türkiye'nin sahip olduğu, "TEKNOFEST Kuşağı" olarak adlandırılan genç nüfusun ülke için zenginlik olduğunu belirtti.

Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımla petrol, doğal gaz gibi kaynaklara sahip olmaya başladığını, bunun da bazı güçleri rahatsız ettiğini, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerin önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Güneydoğu'da yeni petrol yatakları bulunmaya başladı. Bir yandan da Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, her yerde yeni rezerv çalışmaları devam ediyor. Aslında Karadeniz'in güney sahilleri yani bizim ülkemizdeki kıyıları hidrojen sülfür bakımından dünyanın en zengin yataklarına sahiptir. Sadece bir fikir vermesi için söyleyeyim. Buradaki yataklar bütün dünyanın 45 yıl ihtiyacını karşılayacak kadar. Yeni yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' olacak diyoruz ya bu bir slogan olmaktan öte bir şey. Emperyalist, sömürgeci güçler bunu fark ettikleri için Türkiye'de bir oyun içerisindedir. Türkiye nasıl dize getirilir, bunun yolu çok açık ve seçiktir. Nedir bunun yolu, Recep Tayyip Erdoğan'ı sahneden silmek. Terör örgütleri bu seçimde taraf oldu. Bu seçim ilk defa terör örgütlerinin meşrulaştırılmaya çalışıldığı seçimdir. İşin adını doğru koyalım. Hedef tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti, hedef milletiyle, vatanıyla bölünmez Türkiye. Kılıçdaroğlu, yerel özerklik şartını tanıyacağını söyledi. Bu, eyalet ve ayrı devlet kurmanın kamufle edilmiş şeklidir. Bu bir adımdır. Peki bütün bunların gerçekleşmesi için ne olması lazım, tek bir engel var, Recep Tayyip Erdoğan, 'onu indirelim, gerisi tamamdır.' Bu gençlik, teknoloji gençliği, bu oynanan oyuna seyirci kalacak mısınız? O halde ne yapacağız, 14 Mayıs'ta bunlara cevabı vereceksiniz. Erdoğan'ı rekor oyla yeniden cumhurbaşkanı seçelim."

Dünyada son 15 yılda yapılan 10 mega projeden 8'inin Türkiye'de gerçekleştirildiğini, dünyanın en büyük havalimanının yanı sıra Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve Çanakkale köprüleri, otoyollar, tüneller, şehir hastaneleri ile hızlı tren ağlarının hayata geçirildiğini anlatan Yıldırım, "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Adam odur ki bu dünyada bırakabilir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Muhalefet adayı, 'sana söz' diyor. Biz de diyoruz ki söz uçar eser kalır. Meğerse bize söz vermiyormuş, dağdakilere söz veriyormuş. Yani iktidara gelince bunlar serbest kalacaksa, FETÖ'cüler serbest kalacaksa bizim 20 yıllık mücadelemiz ne olacak? Şehitlerimizin hesabını kim verecek? Sizlere daha iyi bir gelecek hazırlayabilmek için 20 yıldır çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. İyi, daha iyiye düşmandır, biz hep iyiyi yapmaya gayret ettik. Daha iyi bizim için hep Kızılelma oldu." ifadelerini kullandı.

  • AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
  • AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım
  • Binali Yıldırım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.