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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Bu ülke sahipsiz değildir

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 'Bu ülkenin bir karış toprağını bölmeye kalkanların alnını karışlarız, defterini de düreriz. Eğer bölücülerle iş tutarsanız sonucuna da katlanırsınız. Kusura bakmayın, 3-5 oy uğruna herkese taviz vermekle bu ülkenin kazanımlarını yok etmeye hakkınız yok. Bu ülke sahipsiz değildir.' dedi.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 18:04 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Bu ülke sahipsiz değildir
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Yıldırım, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Bozüyük'ün Osmanlı'nın torunlarının yaşadığı yiğit insanların memleketi olduğunu söyledi.

Osmanlı torunlarına şimdi bir görev düştüğünü belirten Yıldırım, Bozüyüklülerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek için destek istedi.

Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Biz 15 seçim yaptık. Her seferinde de arkamızdaydınız. Şimdi her ne hikmetse bu seçim bizden çok Amerika ilgileniyor. Bizden çok Avrupa'yı ilgilendiriyor. Bizden çok PKK'yı, PYD'yi, FETÖ'yü ilgilendiriyor. Şimdi o 'yuh'ları toplayın, sandığa oy olarak atın. Hak ettikleri dersi verin." ifadesini kullandı.

Şehitlerin ruhunu incitecek hiçbir sonuca aziz milletin izin vermeyeceğini vurgulayan Yıldırım, "Teröristlerin, FETÖ'cülerin ve onların arkasındakilerin Türkiye'nin geleceği üzerine hesap yaptıkları bugünde size, tüm Bileciklilere büyük görev düşüyor. Gün istiklalimize, geleceğimize sahip çıkma günüdür. Bu büyük güne hazır mısınız? Yeniden bir destan yazacak mıyız? Allah sizden razı olsun." diye konuştu.

Binali Yıldırım, 21 yıldır millete hizmet ettiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Viyadükler yaptık, tüneller yaptık, hızlı trenler yaptık. Yerli otomobilimizi yaptık, yerli uçağımızı yapıyoruz. Helikopterimizi yaptık, İHA'mızı yaptık, SİHA'mızı yaptık ve milli savunma sanayimizle elle gösterilen ülkeler arasına geldik. 'Siz misiniz bunu yapan?', 'Bu Türkler de artık çok oldu' diyorlar. Şimdi onlara el mi yaman bey mi yaman Türkler mi yaman, 14 Mayıs'ta yedi düvele gereken cevabı sandıklarda verecek miyiz? İşbirlikçilerinin defterini dürüp, bir daha sandıktan çıkmamak üzere tarihin çöplüğüne atmaya hazır mısınız? Efendim geleceklermiş, özerk yönetimi getireceklermiş, Türkiye'yi eyaletlere böleceklermiş. Ne oluyor kardeşim. 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal, ne diyor Atatürk? 'Hattı müdafaa yok, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatan toprağıdır.' Bu ülkenin bir karış toprağını bölmeye kalkanların alnını karışlarız, defterini de düreriz. Eğer bölücülerle iş tutarsanız sonucuna da katlanırsınız. Kusura bakmayın, 3-5 oy uğruna herkese taviz vermekle bu ülkenin kazanımlarını yok etmeye hakkınız yok. Bu ülke sahipsiz değildir. Sahipsiz ülkenin batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır."

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

  • AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
  • AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım
  • Binali Yıldırım

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