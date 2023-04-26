AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Daha ne kadar olacaklarını da ileride göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara-Sivas Hızlı Treni'nin ilk seferiyle Kırıkkale ve Yozgat'tan sonra Sivas'a geldi. Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda hızlı trenin hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Sivas'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve hızlı treni getirdiklerini belirtti.

Sivas'ın Cumhuriyet'i kuran şehir olduğunu dile getiren Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde destek istedi.

Yıldırım, Millet İttifakı'na yönelik eleştiride bulunarak, şunları söyledi:

"Efendim ne olacakmış? Eyalet olacakmış, iktidara ortak olacaklarmış. Gece gündüz dağdan talimatlar geliyor. Kime geliyor? Diğer ittifaka geliyor. Siz bu milleti ne zannettiniz? Bu millet yüzyıl önce işgalcileri vatan toprağından söküp atmış bir millettir. Sivas'ın yiğitleri bu ülkenin bağımsızlığının kazanılmasında başrol oynamıştır. Gün bugündür. Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet olarak ay yıldızlı bayrağımızın altında kardeş olarak yaşamaya hepimiz hazır mıyız? O halde 14 Mayıs'ta öyle bir ses verelim ki Sivas'ta, Ankara'da değil, Avrupa'da, Amerika'da, Kandil'de duyulsun ve kulakları sağır olsun."

- "Sivas onlara yeter de fazla bile gelir"

Yıldırım, ülkenin her köşesini seyahat edilebilir hale getirdiklerini aktararak, "Vatandaşımızın güvenliğini sağladık. İşte bu kazanımları yok etmeye çalışanlar bugün ittifakla iş birliği yapıyorlar. 6 başladılar, 7 oldular, 8 oldular, daha ne kadar olacaklarını da ileride göreceğiz. Kaç olursa olsunlar, isterse bir düzine olsunlar, Sivas onlara yeter de fazla bile gelir." diye konuştu.

Hızlı trenin yapılmasında en büyük katkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu vurgulayan Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldırım, Sivas'tan 2 saatte Ankara'ya 1 saatte Yozgat'a gidileceğini belirterek, "Artık uzakları yakın eden bir AK Parti var. 21 yıldır vatandaşlarımızın dertlerine derman olan, dağ gibi sorunlarını dağ gibi çözümlere kavuşturan, yolları bölen, hayatları birleştiren, yolları bölen, milleti birleştiren bir AK Parti iktidarı var. Yol böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz." ifadelerini kullandı.

- "Önümüzde yapacak daha çok işimiz var"

Terörle mücadele sonucunda artık vatandaşların yurdun her köşesinde güvenle seyahat ettiğine dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşımız iş yapabiliyor ve her yere gidebiliyor. Önümüzde yapacak daha çok işimiz var. Yeni yüzyılda yeni projelerle, yeni hizmetlerle gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza yapacağımız çok hizmetler var. İşte bu hizmetler için istikrara ihtiyaç var, güvene ihtiyaç var, güçlü lidere ihtiyaç var. O da bizde var; Recep Tayyip Erdoğan. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ile bu kutlu yürüyüşe Sivas hazır mı? Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin bekası için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise 12 saatte Ankara'dan Sivas'a geldikleri demir yolu ulaşımını yüksek hızlı trenle 2 saate düşürdükleri için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 90 oy desteği ile Türkiye'de birinci il olmayı hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, Sivaslılardan Cumhur İttifakı milletvekillerini 5-0 ile Meclis'e göndermelerini istedi.