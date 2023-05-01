AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: FETÖ meşrulaştırılıyor, sandığa getiriliyor

Çeşitli programlara katılmak için Kırşehir'e gelen Yıldırım, Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaretinin ardından Kırşehir Müzesi'nin açılışına katıldı.

Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, işçi ve emekçilerin önemini anlatarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İktidarları döneminde 1 Mayıs'ın resmi tatil olduğuna değinen Yıldırım, açılışı yapılan müzenin Kırşehir'e yakıştığını belirtti.

Türklerin tarih sahnesinde önemli işlere imza attığını ve eserler kazandırdığını vurgulayan Yıldırım, "Türk milleti olarak da tarih boyunca 17 tane devlet kurmuşuz. 17'ncisi 100 yılını tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Devletimiz güçlüdür. Devletimiz Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da ve Afrika'da insanlığın teminatıdır. Çünkü devletimizin başında memleket sevdalısı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan vardır." ifadelerini kullandı.

Vali Buhara da 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Antakya Müzesi'ndeki 1800'den fazla eserin, açılışı yapılan Kırşehir Müzesi'ne getirildiğini söyledi.

Yıldırım, açılışın ardından 8 milyon yıllık fosillerin de bulunduğu müzeyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Partisinin il başkanlığını da ziyaret eden Yıldırım, bir süre partililerle sohbet etti.

- Seçim bürosunu ziyaret etti

Yıldırım, ardından Melikgazi Caddesi'ndeki AK Parti seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, partililere "Kırşehir, 14 Mayıs'ta dağdaki teröristlere, okyanus ötesindeki FETÖ'cülere hak ettikleri cevabı verecek mi? Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla Cumhurbaşkanı seçecek mi?" diye sordu.

Ahi Evran'ın torunlarının "Türkiye Yüzyılı"nda tüm oyunları bozacağını aktaran Yıldırım, "14 Mayıs seçimleri, oyunu bozma seçimidir. Oylarımızla oyunu bozacağız, tamam mı?" dedi.



Seçime kısa süre kaldığını belirterek, partililerden çalışmalarını yoğunlaştırmasını isteyen Yıldırım, şöyle devam etti:



"Çünkü bu seçim başka seçimlere benzemiyor. Bu seçim çok farklı bir seçim. Bu seçimde ilk defa PKK, PYD, YPG bölücü terör örgütleri ile FETÖ meşrulaştırılıyor, sandığa getiriliyor. Hatırlayın. Millet İttifakı'nın adayı açıklanır açıklanmaz dağdakiler ve FETÖ başladılar beyanat vermeye. '14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı alaşağı edeceğiz, cezaevlerinin kapılarını kıracağız, Apo'yu çıkaracağız, Türkiye'yi eyaletlere böleceğiz ve cumhuriyeti değiştireceğiz' diye."

Aynı şeyleri 2 yıl önce ABD başkanının da söylediğine dikkati çeken Yıldırım, "Darbe denedik olmadı, vesayet uyguladık olmadı, Erdoğan'ı artık seçimle indireceğiz, muhalefeti destekleyeceğiz ve Erdoğan'ı indireceğiz" sözlerini hatırlattı.

Yıldırım, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında, güçlü iktidar ve güçlü meclis için, Kırşehir'deki 2 milletvekili adayları için de destek istedi.