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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Pazar günü bunları al aşağı ediyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından seçilmesine ilişkin, 'Baskı yaptılar, yıldıramadılar. Sonra gayri ahlaki bir şekilde maalesef infaz ettiler. Bu ülkede artık hukuksuzluğa ve ahlak dışı yargısız infazlara sebep olanlara verilecek cevap bellidir. Pazar günü bunları al aşağı ediyoruz, hak ettikleri cezayı veriyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

AA12 Mayıs 2023 Cuma 18:08 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Pazar günü bunları al aşağı ediyoruz
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Yıldırım, Bayındır Belediyesi ziyaretinde çok sayıda vatandaş tarafından meşaleler ve karanfillerle karşılandı. Belediye önünde vatandaşlara seslenen Yıldırım, Bayındır'ın çiçeğin başkenti olduğunu söyledi.

Bayındırspor'un Bölgesel Amatör Ligi'ne çıktığını anımsatan Yıldırım, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'e 2 futbolcu transferi sözü verdi.

Bölücü terör örgütü militanlarının, FETÖ'cülerin dilinin son günlerde uzadığını belirten Yıldırım, "Pazar günü onların dilini kesmeye var mısınız? Kuvayımilliye'nin torunları, bu topraklara düşman ayağı değdirmeyen Yörüklerin evlatları, bu şer cephesine, teröristlerle, işgalcilerle, işbirliği yapanlara karşı milletin adamını, Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla yeniden seçmeye hazır mısınız? Yeni bir rekora imza atacak mısınız?" dedi.

Bu seçimin bağımsızlık açısından da çok önemli olduğunu dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dışarıdan, içeriden özgürlüğümüze, cumhurbaşkanımıza, partimize yan gözle bakan, sanki seçimi onlar yapıyormuş gibi her türlü ayak oyunlarını oynayanlara gereken dersi verecek miyiz? Bunları biz iyi biliriz. Bunları biz 15 Temmuz'dan biliriz. Bunları biz 17-25 Aralık'ta kaset kumpas oyunlarından biliriz. Şimdi Muharrem İnce'ye de yapacaklarını yaptılar. Baskı yaptılar, yıldıramadılar. Sonra gayri ahlaki bir şekilde maalesef infaz ettiler. Bu ülkede artık hukuksuzluğa ve ahlak dışı yargısız infazlara sebep olanlara verilecek cevap bellidir. Pazar günü bunları al aşağı ediyoruz, hak ettikleri cezayı veriyoruz."

Yıldırım, daha sonra İlçe Belediye Başkanı Uğur Demirezen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarete, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar da eşlik etti.

  • AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
  • AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım
  • Binali Yıldırım

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