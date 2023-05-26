AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Terör örgütlerinin tek hayali Erdoğan'ın gitmesi

Büyükçekmece'deki Tepecik Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Seçimi'ne 1 gün kaldığını belirterek, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim pusulasında olduğu gibi seçim sonucunda da ikinci olacağını düşündüklerini dile getirdi.

14 Mayıs seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci tamamladığını ancak yüzde 50'nin üzerine çıkamadığını hatırlatan Yıldırım, "Aslında cumhurbaşkanını da seçtik, açık ara önde birinci yaptık. 2,5 milyondan fazla oy farkıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı birinci yaptık. Azıcık kısa kaldı. 260 bin oy eksiğimiz kaldı. Birinci turda seçime katılanların, oy verenlerin yarısından bir fazlası lazımdı. Onun için seçim sonuçlanmadı, cumhurbaşkanlığı seçimi bu pazar gününe kaldı. Geç olsun, güç olmasın." diye konuştu.

Tepecik'te yıllardır imar planı çıkmadığı için kentsel dönüşüm yapılamadığını, ancak AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki baskısıyla imar planı çıkardıklarını söyleyen Yıldırım, "Ne kadar oyalarsanız oyalayın 28 Mayıs'tan sonra 2024'ün kapıları açılacak ve inşallah bu sorunlar çözülecek." dedi.

"2024'E GİTMEDEN ÖNCE BU PAZAR İŞİ BİTİRMEMİZ LAZIM"



Yıldırım 2024'te yerel seçimlerin yapılacağını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"2024'e gitmeden önce bu pazar işi bitirmemiz lazım. Öyle bir sandıkları dolduralım ki herkes kazansın, Türkiye kazansın, muhalefet de kazansın, millet de kazansın. Bu seçimin kaybedeni yok. Bu seçim Türkiye'nin seçimi. 21. yüzyılın Türk dünyasının yüz yılının seçimini yapıyoruz. Aslında biz sakin bir şekilde seçimimizi yapacaktık. Ama seçime dışarıdan, dağdan, Pensilvanya'dan karışanlar oldu. PKK'sı karıştı, FETÖ'sü karıştı, Amerika'sı karıştı, Avrupa'sı karıştı. Hep bir ağızdan ne diyorlar? 'Tayyip Erdoğan gitsin.' Tayyip Erdoğan niye gitsin diyorlar? Türkiye'yi Irak gibi yapmak istiyorlar, Suriye gibi yapmak istiyorlar, Afganistan gibi yapmak istiyorlar, Libya gibi yapmak istiyorlar. Küçük bir engel var. O da Recep Tayyip Erdoğan."

Türkiye'nin, terörü sınırlarının dışına hapsettiğini, artık vatandaşların Türkiye'nin her noktasına rahatlıkla gidebildiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şimdi artık Türkiye'nin sınırlarını içeride değil dışarıda güvenlik altına alıyoruz. Büyük devlet budur. Büyük devlet kendi savunma sanayisini yerli ve milli yapan devlettir. Tankını, tüfeğini, İHA'sını, SİHA'sını, helikopterini kendi imkanlarıyla yapan ülkedir. Yerli otomobilini yapan ülke büyük ülkedir. Elhamdülillah artık doğal gazımız da var, petrolümüz de var. Cudi Dağı'nda, Gabar Dağı'nda barut kokusu varken, şimdi petrol kokusu var. 100 milyar dolarlık rezerv bulduk, onu da çıkarıyoruz. Bu mutluluk, bu refah hepimizin olacak. Gelecek hepimizin olacak.

Evlatlarımızın, çocuklarımızın daha iyi şartlarda yaşaması için, daha çok iş, daha çok aş imkanı sağlamak için, daha çok fabrika kurmak için, enflasyonu aşağı düşürmek için, fiyatları kontrol altına almak için daha çok çalışacağız. Bunun için pazar gününden itibaren seçim bitiyor, geçim başlıyor. Geçimle ilgili çalışmalara tüm hızıyla Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde başlayacağız ve kısa sürede ülkemizi küresel ekonominin oluşturduğu bu olumsuz tablodan çıkararak tekrar büyümenin had safhaya yükseldiği bir konuma getireceğiz."

Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları olduğu müddetçe bu ülkenin bir karış toprağına kimsenin göz dikemeyeceğini dile getiren Yıldırım, "Bu ülkenin aziz milletine kimse yan bakamaz. Emperyal ülkelerin, onların maşası terör örgütlerinin, PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin, FETÖ'nün tek hayali Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi. Onları pazar günü hayalleriyle birlikte tarihin çöplüğüne göndermeye hazır mısınız?" ifadesini kullandı.

