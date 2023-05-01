İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2023 Pazartesi / 11 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,455
  • EURO
    21,4061
  • ALTIN
    1240.12
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Türkler olmasa tarih yazılamaz
Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Türkler olmasa tarih yazılamaz

Kırşehir müzesi açılışı AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından yapıldı. Yıldırım burada yaptığı konuşmada; 'Türkler olmasa tarih yazılamaz' dedi.

IHA1 Mayıs 2023 Pazartesi 18:01 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Türkler olmasa tarih yazılamaz
ABONE OL

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere şehre gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım; programına Kırşehir Valiliği ziyareti ile başladı. Burada şeref defterini imzalayan Yıldırım, şehir yatırımları ile ilgili bir süre Kırşehir valisi Hüdayar Mete Buhara ve şehir protokolü ile görüştü. Daha sonra Kırşehir Müzesi açılışına katılan Yıldırım, işçi ve emekçinin baş tacı olduğunu söyledi. Yıldırım burada yaptığı konuşmasında; "İşçi ve emekçi olmasa ne otobüsler çalışır, ne ekmek pişirilir ne fabrikalar üretim yapar, hayat adeta durur. Ülkemizin zenginliğine zenginlik katan emekçi ve işçimizin işçi bayramını kutluyorum" dedi. Eski tarihlerde 1 Mayıs İşçi Bayramlarının kavga ve kargaşaların günü olarak anıldığını ifade eden Yıldırım konuşmasında; "Eskiden 1 Mayıs kargaşaların, kavgaların günü olarak anılırdı. İktidarımızda 1 Mayıs'ı resmi tatil yaptık. Emek ve Dayanışma Günü olarak belirledik" diye konuştu. "Türkler olmasa dünya tarihi yazılamaz" diyen Yıldırım açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Biz böyle bir milletiz. Türk milleti olarak tarih boyunca 17 devlet kurmuşuz. 17.'si yüzyılını tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Devletimiz güçlüdür, devletimiz Ortadoğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da ve Afrika'da insanlığın teminatıdır. Devletimizin başında memleket sevdalısı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan vardır."

  • AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım
  • AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
  • Binali Yıldırım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.