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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan Ankara'daki terör saldırısına kınama

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, 'Bu ve benzer saldırılar terörle olan mücadelemizi asla ve asla azaltmaz.' dedi.

AA1 Ekim 2023 Pazar 21:51 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan Ankara'daki terör saldırısına kınama
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Yıldırım, Meclis'te 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonunda, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bugünkü saldırının alçakça bir saldırı olduğunu belirten Yıldırım, "Saldıranların yabancı olmadığını biliyoruz. PKK terör örgütü nitekim saldırıyı üstlendi. Bu ve buna benzer saldırılar terörle olan mücadelemizi asla ve asla azaltmaz. Aksine kararlılığımızı daha da artırır. Yaralanan polis kardeşlerimize acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, emeklilerle ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine de bu konuda bir çalışmanın yapıldığını söyledi.

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