AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İbiş'ten, gençlere davet

İbiş, 27 Ocak'ta gerçekleştirilen, AK Parti'nin 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.

Başkan seçilmesinin ardından, 81 il ve 922 ilçede gençlik kolları teşkilatıyla, parti çalışmalarına başladığını aktaran İbiş, gençlere yönelik projelerini AA muhabirine anlattı.

AK Parti Gençlik Kolları'nın 1 milyona yakın üyesinin bulunduğunu bildiren İbiş, teşkilat olarak partiye güç katarak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını vurguladı.

İbiş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler üç kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve Ana Kademe olarak kongrelerimizi yapan bir siyasi hareketiz, hatta tek siyasi hareketiz bu anlamda. Geçtiğimiz haftalarda büyük kongremizle birlikte kongre sürecimizi tamamlamış olduk. Büyük kongremizde de 7. olağan büyük kongremizde de yine gençler damgasını vurdu. Önümüzdeki dönemde, özellikle gençlerin siyasete katılımı ve Türkiye gündemine duyduğu ilgiyle dünyaya Türkiye'nin rolünü anlatmaya çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın bizim için en büyük söylemlerinden bir tanesi, 'Dünya 5'ten büyüktür' söylemi. AK Parti, Türkiye'de iktidar ama tüm mazlum coğrafyalarda, haksızlıklara, zulme muhalefet konumundadır. Gençlik kolları olarak, dünyadaki mazlum düzene muhalefet etmek noktasında tüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

AK Parti'nin 23 yılda gençlere sağladığı projelere de değinen İbiş, en büyük icraatlarından birinin de gençlere söz hakkı verilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Türk gençlerinin bilinçli olduğunun ve siyasete katılım noktasında ilerleyen zamanlarda çok daha büyük ivme kazanılacağının altını çizen İbiş, artık gençlerin siyasette aday değil bir aktör olduğuna işaret etti.

- SOSYAL MEDYADA DEZENFORMASYONLA MÜCADELE

Gençlerin sosyal medya mecralarında vakit geçirmeyi sevdiğini ve buna ilişkin, sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğiyle mücadele edeceklerini de anlatan İbiş, "Bizlerin, sosyal medyadaki en büyük stratejisi, AK Gençlik olarak, gençlere doğru bilgiyi ulaştırabilmek. Sosyal medya artık doğru bilgilere ulaşımın çok zor olduğu bir alan ve tüm faaliyetlerle herkesin kendisine göre insanları yönlendirmesiyle birlikte gelişen bir sosyal medya çukuru oluşmuş durumda. Gençlerin buralarda vakit geçirmesini, bir dezenformasyon aracı olarak, kendilerine bir sopa gibi dayatılmasını kabul etmek mümkün değil. Sosyal medyada doğru bilgiye erişim noktasında, hükümetimizin ve bizim önemli çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

Yasakların her zaman karşısında olduklarını vurgulayan İbiş, sosyal medyada temiz bir dil, temiz bir söylem ve doğru haberi desteklediklerini dile getirdi.

İbiş, "Bu mecrayı farklı yere çekmek isteyenlerle, gençleri farklı alanlara yönlendirmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Bizim, sosyal medya ile ilgili en önemli mücadelemiz, dezenformasyonla mücadeledir." ifadesini kullandı.

Gençleri AK Parti'de siyaset yapmaya çağıran İbiş, şunları kaydetti:

"Tüm gençleri, 1 milyona yaklaşan üyesiyle Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olan AK Parti Gençlik Kolları'na davet ediyoruz. Bu hareket, 81 iliyle, 922 ilçesiyle Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi. Çünkü buralarda kendileriyle beraber her ilçede, siyaset yapma imkanı bulacak genç kardeşleri var, Türkiye siyasetine dair söyleyecekleri var. Bizim AK Parti Gençlik Kolları olarak, gençlere anlatamayacağımız hiçbir şey yok. Diğer siyasi partilerin gençlik kollarına ve çalışmalarına da baksınlar. Zaten baktıkları zaman, oralarda bir şey göremeyecekleri için doğal olarak tercihleri AK Parti olacaktır. Türkiye sevdalısı her genci, Türkiye'nin gelişmesinde hem de daha ileri seviyede temsil edilmesinde söz sahibi olabilmek için AK Parti'ye davet ediyoruz."