AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan TÜBAF ziyaretinde konuştu

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Türkiye Basın Federasyonu'nda, "Anadolu Sohbetleri" kapsamında, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren İnan, Manisa'daki cenazede de yer aldığını söyledi.

İnan, "Bu duygunun ne demek olduğunu biliyorum. Siyasi mücadele içerisinde en acı duygulardan bir tanesi yol arkadaşlarınızı ani bir şekilde kaybetmeniz oluyor. Biz de bu duyguyu daha önce yaşadık. Manisalı hemşehrilerimizin, Cumhuriyet Halk Partisi camiasının başı sağ olsun. Kıymetli ailesinin, yaşadığı bu talihsiz kazayı en kısa sürede atlatacağını umuyoruz. Tüm yakınlarına bu vesileyle hem taziyelerimizi bildiriyor hem de yine en içten dileklerimizle sabır diliyoruz. Dün orada partimiz adına Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e de taziyelerimizi bildirmiş olduk." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine İnan, "Türkiye'de darbe kalıntılarının her alanda temizlendiğini, ancak darbe anayasası ile yönetilmenin başta gençlere, 81 ilde yaşayan tüm vatandaşlara haksızlık olduğunu" dile getirdi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin demokratikleşmesi adına yüce Meclisimiz, aziz milletimiz, milletimizi oluşturan tüm etmenler, sivil toplum kuruluşlarımız, bu anayasayı yapma tecrübesine vakıftır. Biz, buna inanıyoruz. Özellikle 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, hızla bu süreci tamamlayacaktır ve önümüzdeki süreçte yeni anayasayı milletimize kazandıracaktır. Gazi Meclisimizin en genç milletvekillerinden biri olarak bunu üzerimize vazife biliyoruz. Özellikle gelecek kuşaklara, tüm toplumu kucaklayan bir anayasayı demokratik manada kazandırmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz."

AK Parti'nin yaptığı anayasa çalışmalarının ve MHP'nin hazırladığı 100 maddelik anayasa taslağının hatırlatılması üzerine İnan, şunları kaydetti:

"Bence bu süreci taçlandıracak nihai ortam vardır, açıkçası Meclis'in görevidir. Çünkü, dünya değişiyor, dünya hızla ilerliyor. Bizim hala bir darbe anayasasıyla ülkemizin sevk ve idaresini, hem yasama hem yürütme hem tüm organlarımızla devam ettirmek hepimize bir haksızlık, ülkemize bir haksızlık. Biz, hatırlarsanız 2017'de milletimizden almış olduğumuz güçle, çok güçlü bir referandum yaptık ve hükümet sistemini milletimizin desteğiyle yeniden tasdik ettik. Bu, diğer dünya ülkelerinde olan bir hadise kesinlikle değil. Biz, bunu demokratik yollarla başarmış bir milletiz."

- "YENİ ANAYASA TARTIŞMALARINA BARİKAT KURULMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

İnan, anayasanın değişmez maddeleriyle ilgili tartışmalar hakkındaki bir soru üzerine, "Biz Türkiye'ye yeni bir anayasa kazandırmak istiyoruz. Anayasa kazandırma sürecinde biz hep bazı tartışmaların, anayasa yapım sürecine istismar aracı olarak ortaya konduğuna, barikat olunma sürecine şahit olduk. Bizim tek amacımız, ülkemize kucaklayıcı bir anayasa kazandırmak açıkçası. Bu gibi tartışmaları, cevabını vererek kapattık." yanıtını verdi.

- "CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK YOLSUZLUK DOSYASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bazı belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin soru üzerine de İnan, şu görüşleri paylaştı:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk, rant ve irtikap dosyasıyla karşı karşıyayız. Yargı üzerine düşen sorumluluğu büyük bir titizlikle yerine getiriyor. CHP, bu süreçte kamuoyunu aydınlatma görevini yerine getirmiyor. Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 560 milyarlık bir kaynak var, dolaylı bütçesini saymıyorum bile. Burası milletin kaynağı, devletin kaynağı ve çok büyük bir şekilde istismar edilmiş. Bununla ilgili deliller, Cumhuriyet Halk Partili yetkililer tarafından yargıya sunulmuş ve bu konuda geçen 3 aylık süreçte Cumhuriyet Halk Partisinden adamakıllı bir açıklama, bu iddialarla ilgili bir cevap göremiyoruz."

Eyyüp Kadir İnan, CHP'deki son kurultay davası ile ilgili soru üzerine ise kongreye şaibe karıştığını ve bunların açığa kavuşturulması gerektiğini savunarak, şöyle devam etti:

"Açıkçası İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başlayan, kolu bacakları ahtapot gibi her tarafa uzanmış yapının, Güney Afrika'daki 5. sınıf partiler gibi Cumhuriyet Halk Partisini bu denli esir almasını da Türk siyaseti adına ben hiç yararlı görmüyorum.

İstanbul'a hizmet üretmek yerine, İstanbul'da kronikleşmiş sıkıntılara çözüm üretmek yerine, bu kaynakların Cumhuriyet Halk Partisinin dizayn edilmesine harcanmasını da hiç doğru bulmuyoruz. İnşallah, Cumhuriyet Halk Partisinde işleyen bu yargı sürecini Cumhuriyet Halk Partisi, partililerine, kendi seçmenlerine, delegelerine ve onlara oy veren iradeye de iyi bir şekilde anlatır."

- "REFORM NİTELİĞİNDE ATACAĞIMIZ ADIMLAR VAR"

Yerel yönetimlerle ilgili kanunda yapılacak değişikliklere ilişkin soru üzerine İnan, söz konusu kanunda düzenlemenin gerekli olduğunu belirtti.

İnan, "Bunu en son biz nerede gördük, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işçiler arasında doğan krizle biz gördük. Peki, bunun mağduru kim oldu? İzmir'de yaşayan işçiler, gençler, çalışanlar, o şehirde ulaşımını sağlayanlar ve temel belediyecilik hizmetlerini almaktan yoksun hemşehrilerimiz oldu." diye konuştu.

- AK PARTİ, 11-13 TEMMUZ'DA KAMPA GİRECEK

AK Parti'nin 11-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak "İstişare ve Değerlendirme Kampı" ile ilgili de bilgi veren İnan, burada yeni dönemin yol haritasının belirleneceğini aktardı.

Eyyüp Kadir İnan, İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın, Kızılcahamam'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacağını anımsattı.

Kampta ele alınacak gündem maddelerine ilişkin bilgi veren İnan, "Bizim, en büyük pusulamız milletimiz, milletimiz hangi talepleri, sıkıntıları, şikayetleri bize ilettiyse, biz onları masaya yatırıp etraflıca bu sorunları çözmek için bu kampı bir vesile kılıp, oldukça verimli bir şekilde geçirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

- "25. YILIMIZDA TÜM MÜJDELERİMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ"

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümün yaklaştığını hatırlatan İnan, "25. yılımız, özellikle pozitif manada milletimize yönelik tüm müjdelerimizi açıklayacağımız bir yıl olacak." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin sorunsuz şekilde yürüdüğünü vurgulayan İnan, "İnce eleyerek sık dokuyarak, kazasız belasız bugünlere getirdiğimiz sürecin başarısı için hepimizin daha hassas davranması gerekiyor. Biz de bu hassasiyetten uzaklaşmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.