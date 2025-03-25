AK Parti Genel Sekreteri İnan: CHP'liler yalan söylemekten asla bıkmadı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da katıldığı Narlıdere'deki bir otelde düzenlenen vefa iftarında konuşan İnan, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi grup toplantısında ağlayarak, gözyaşı dökerek Cumhurbaşkanı adayı olarak sunduğu Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilk kongrede CHP Genel Başkanlığına layık görmeyip kahkahalarla gönderdiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren İnan, "Ben bugün Saraçhane'de de aynı samimiyetsizliği, riyakarlığı görüyorum. Özgür Özel'in o gün Kılıçdaroğlu'na döktüğü gözyaşları ne kadar sahteyse bugün Saraçhane'de yaptığı şov da o kadar sahte. Bunu hep birlikte yaşayarak göreceksiniz. Bir de çıkmışlar diyorlar ki İstanbul'daki arkadaşları için biz hiç yenilmedik. 14 Mayıs'ta biriniz değil topunuz geldiniz. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıydı. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıydı. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayıydı. 14 Mayıs'ta AK Parti sizi yendi. Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi." dedi.

"Bu davanın şüphelisi Cumhuriyet Halk Partisi değildir" ifadesini kullanan İnan, "Bu davanın müştekisi ve şikayetçisi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şimdi kurultayın şaibeli olduğunu bizler söylemedik. Eski genel başkanlar, milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları, delegesine kadar bunları söyleyen CHP'li. Savcılığa suç duyurusunda bulunan da CHP'li. Ne yapsın hakim ve savcılarımız? Bu suç duyurularının itirazını yapanlar CHP'li diye, bu şaibeli iddiaları ortaya koyan CHP'liler diye bu iddiaları görmezden mi gelsin? Bağımsız Türk yargımız üç maymunu mu oynasın? Tabii ki hayır." şeklinde konuştu.



Günlerdir partilerinin il başkanlıklarına yürüyüş yapıldığını hatırlatan İnan, "Buradan o yürüyenlere söylüyorum. Eğer bu işten bir suçlu arıyorsanız doğru adres AK Parti İzmir İl Başkanlığı'mız değildir. Doğru adres Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'dır. Kimsenin Cumhurbaşkanımızı, partimizi, ne bizleri ne teşkilatlarımızın töhmet altında bırakmasına asla izin vermeyeceğimizi söylemek istiyorum." açıklamasında bulundu.

İnan, AK Parti'nin millete hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

CHP'nin dün Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçimi eleştiren İnan, "Eğer Cumhuriyet Halk Partisi tek adaylı sahte ön seçimde vakit kaybetmek yerine Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kurulması muhtemel sandığa odaklanırsa işte o zaman gerçek demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmış olur diye düşünüyorum. Neymiş? 14 milyon kişi dünkü ön seçimde oy kullanmış. Hani bir tabir var ya, ufak atın da civcivler yesin diye, gerçekten öyle. 14 milyon oy kullanmanız için 14 milyon pusula gerekli. 14 milyon zarf gerekli. Bu millet sizin yalan söylemenizden bıktı. Ama bu Cumhuriyet Halk Partililer yalan söylemekten asla bıkmadı." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da partilerinin milletinin selameti için cefa çekenlerin ve her koşulda millete vefa gösterenlerin partisi olduğunu söyledi.

Muhalefeti eleştiren Saygılı, şunları kaydetti:

"Bugün o nasipsizlerden biri, Ankara'da kullandığı 'sözde Genel Başkan oturağından' kalkmış ve İstanbul'da provokatörlük yapmaktadır. Biz onları Gezi Parkı kalkışmasından tanıyoruz. Önce hak, hukuk, adalet derler. Sonra türlü vandallıklarla sokakları teröre ve şiddete teslim ederler. Ağızlarından demokrasi düşmez. Ellerinde de polise attıkları, taş, saldırdıkları sopa eksik olmaz. Madem adalet diyorlar, samimi olsunlar. İşleyen yargı sürecine saygı göstersinler. Bunlar mahkeme basıp hakime saldıran, adliye önünde savcıları tehdit eden siyaset mafyaları. Gece gündüz Sayın Cumhurbaşkanımızı suçluyorlar. Topunuz bir araya gelip bir ömür çalışsanız, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülke ve millet için yaptıklarının zekatını çıkaramazsınız. O yüzden haddinizi bilin. Ayağınızı denk alın. Polisimizin yakasından düşün. Sizin kavganız kendi içinizde. Sağı solu suçlamayı bırakın. Sizi kendi adamlarınız ihbar etti. CHP'yi CHP'nin yolsuzluklarından, rüşvetçiliğinden, kamudaki yağmalarından bıkan vicdan sahibi CHP'liler ihbar etti. Çünkü siz, milletin yerel seçimlerde size verdiği emanetine ihanet ettiniz."

Toplantıda, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'de bir konuşma yaptı.