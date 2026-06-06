AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özel'e cevap: Bu makamlara kimin hasbelkader geldiğini, kimin rüşvetle geldiğini hemşehrilerimiz bilir

İnan, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Salonu'nda düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadelede Medyanın Rolü Paneli"nde yaptığı konuşmada etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un dün İzmir'de hastane açılışındaki ifadelerine tepki gösteren İnan, şunları kaydetti:

"Şehrimizde özel bir sağlık kuruluşunun açılışında gerçekleşen çirkin, mesnetsiz ve gerçekten de tüm şekliyle, içeriği itibarıyla, davranışlar itibarıyla asla tasvip edemeyeceğimiz fıkra görünümlü o çirkin sözleri şiddetle kınadığımızı, lanetlediğimizi ve topyekun reddettiğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Hiçbir makam, statü, zenginlik, etnik köken ayırt etmeksizin bir Kürt genci olarak söylüyorum, bu milletin hiçbir ferdine, rengine hakaret etme hakkı kimse tanımaz. O noktada söylenen tüm sözleri topyekun reddediyoruz, kınıyoruz ve lanetliyoruz. Her bir kadınımız, her bir annemiz bizim başımızın tacıdır. Bu, böyle olmaya da hep birlikte devam edecektir. Hiçbir kadınımızı, annemizi, rengimizi asla böyle kibirle, hakaretlere de maruz bırakmamak için 25 yıldır çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

- İZMİR'İN SORUNLARI

İzmir'de 5 kilometre derinliğe inildiğinde farklı panoramanın görüldüğünü ifade eden İnan, gündüz çok güzel ticaretin işlediği yerlerin sağlıklı dönüşüm yapılamaması nedeniyle kötülüklerin üreme merkezi olarak karşılarına çıktığını söyledi.

Yerel yönetimlerin devletin kararlı mücadelesine doğru orantılı katkıda bulunması gerektiğini ifade eden İnan, "Biz, maalesef CHP'li kadrolardan bunlarla ilgili bir çözüm maalesef göremiyoruz. Bırakın artık bu meselelerle ilgili çözümü, şehrin diğer kronik sıkıntılarıyla ilgili bir çözüm de göremiyoruz. 25 sene boyunca biz Türkiye'yi ileri götürürken maalesef bu arkadaşlar, 25 sene boyunca bu şehirleri, sadece ve sadece geriye götürdü." dedi.

İnan, gençlerin ve çocukların dijital tehlikelere karşı korunmaları gerektiğini, gerçek hayatın sanal dünyada olmadığını, gençlerin bunu anladıklarını ancak geçen zamanın boşa gittiğini anlattı.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in İzmir programında kendisine yönelik "Hasbelkader partisinde bir yerlere gelmiş." şeklinde ifadelerinin olduğunu anımsatan İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"14 senelik bir mücadele sonucunda partimizin bir neferi olarak, şu anda da genel sekreter olarak çalışıyorum. Bayram öncesi bize 'Hasbelkader partisinde bu göreve geldi.' diyenler, rüşvetle elde ettikleri genel başkanlık koltuğundan bugün artık sıyrılıp Manisa Milletvekili olarak yollarına devam ediyorlar. Öyle zannediyorum ki bu makamlara kimin hasbelkader geldiği, kimin rüşvetle geldiği, kimin ise alın teri ve gayretle geldiğini İzmirli gençler de Manisalı hemşehrilerimiz de az çok bilir. Bu nedenle bulunmuş oldukları koltuklara her türlü yolsuzluk, irtikap ve rüşvetle boyut kazandıranların elbette bu konularda kararlı bir duruş sergilemelerini de beklemiyoruz. Bizim her zaman görevimiz, seçmiş belediye başkanlarına, yerel yönetimlere, şehrimizi ilgilendiren konularda onlara her zaman el uzatmak."

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı ve Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da önemli ve anlamlı bir programda bir araya geldiklerini söyledi.

Bağımlılığın çok önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Burhan, devletin tedbirlerini aldığını, medyanın da üzerine düşen görevlerin olduğunu, farkındalık oluşturma noktasında çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi.

AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı da konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ile Yeşilay Stratejik İletişim Müdürü Abdullah Tevge'nin katıldığı panele geçildi.

