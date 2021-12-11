AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Ankara'da 2021 büyükşehir belediyeciliği açısından kayıp yıl oldu

AA 11 Aralık 2021 Cumartesi 14:16 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 14:18

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim döneminde verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığını kaydetti.



"Ankara'da 2021 yılı büyükşehir belediyeciliği açısından kayıp bir yıl oldu maalesef. Tıpkı 2019 ve 2020 yılları gibi." ifadelerini kullanan Şahin, belediye başkanlığında üçüncü yılını doldurmak üzere olan CHP'li Yavaş'ın bu süreçte kente tek bir çivi dahi çakmadığını savundu.



Bu süre zarfında merkezi hükümetin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütün paralarını eksiksiz ödediğine dikkati çeken Şahin, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu Büyükşehir Belediye Meclisinin, Yavaş'ın bütün kaynak taleplerine "evet" dediğini ifade etti.



Fatih Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yani CHP'li Mansur Yavaş'ın önünde hizmet için hiçbir engel yok. Ama o bütün bu kaynakları çarçur etti. Yol yok, su yok, park yok, kütüphane yok, spor merkezi yok, yüzme havuzu yok, kreş yok. Bir karış metro, tek bir salıncak yok. Kısacası hizmet yok, eser yok, huzur yok. Peki ne var? Trafik var, vurgun var, soygun var. Şeffaflık vadederek geldi ama ihalelerin yüzde 67'sini kapalı kapılar ardında yandaşlarına dağıttı. CHP'li Yavaş'ın Ankara'nın parasını etkili kullandığı tek bir alan var, o da kendi reklamı."

Yavaş'ın seçim döneminde katılımcılık ve hoşgörüden bahsettiğini hatırlatan Şahin, "İkbal düşkünü CHP'li Mansur Yavaş, Ankara'nın parasını Ankara için değil, kendi reklamı için harcıyor. Çünkü aklı Ankara'da değil, aklı başka yerlerde." ifadelerine yer verdi.