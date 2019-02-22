AK Parti grubunda temayülü yapıldı
AK Parti milletvekillerine önceki akşam “TBMM Başkanı temayül yoklaması için kapalı grup toplantısı yapılacaktır” duyurusu yapıldı.
- STAR ANKARA
Grup Başkanı Naci Bostancı’nın başkanlığında gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında, milletvekillerine birer kağıt ve zarf dağıtılarak, tek bir ismi yazmaları istendi. Vekiller, isim yazdıkları kağıtları zarfa koyarak oylarını kullandılar. Oylar, Başkan Erdoğan’a iletilmek üzere götürüldü.
DÖRT İSİM ÖNE ÇIKTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, vekil temayül sonuçlarından çıkan isimlere göre kimin aday gösterileceğine karar vereceği ifade edildi. Başkan adaylarının, yarın saat 24’e kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. AK Parti’den, Grup Başkanı Naci Bostancı, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop’un isimleri ön planda dile getiriliyor. Meclis Başkanlığı seçiminde AK Parti adayının seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, seçimlerin 24 Şubat Pazar günü tamamlanması öngörülüyor.
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