AK Parti'den emeklilere zam açıklaması: Meclis'te yasallaştıracağız

İnsanların ekonomik düzeyini çok daha iyi bir noktaya hep birlikte taşıyacaklarını ifade eden Akbaşoğlu, orta vadeli programın sonunda kişi başına düşen milli geliri ise 14 bin, 15 bin dolarlara çıkaracak bir noktayı yakalayacaklarını belirtti. Akbaşoğlu, emeklilerin beklentileri doğrultusunda, emeklilerin yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi mecliste yasallaştıracaklarının müjdesini verdi.

AK Parti Kars İl Başkanlığını ziyaret eden AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu, "Pandemi nedeniyle bütün dünyanın yapısında bir dalgalanma söz konusu oldu. Emtia fiyatları arttı. Ulaşım bir ara pandemi nedeniyle kesildi, kesintiye uğradı. 2 yıldan fazla süren pandeminin etkileri dünyada da büyük birtakım dalgalanmalara ve enflasyonun artmasına bunun da Türkiye'ye yansımasına sebebiyet verdi" dedi.

Enflasyonla ilgili orta vadeli bir programın açıklandığına dikkat çeken Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Tabii ki şu anda bu konuyla ilgili orta vadeli bir program çerçevesinde ekonomi yönetimimiz bütün kamuoyu ile yapılacak bütün işlemlere dahil bir program açıkladı ve resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu konuda şundan herkes emin olsun ki başta emeklilerimiz olmak üzere bütün çalışanlarımızla, çiftçimiz, işçimiz, emeklimiz, esnafımız, sanayicimiz bütün toplum kesimleri ile ilgili orta vadeli program çerçevesinde daha iyi bir ekonomik noktaya taşıma hususunda kararlıyız. Ve üretim, istihdam ihracat, odaklı cari bazlara dayalı ve büyüme modelimizi istikrar ve güven içerisinde mutlaka gerçekleştirip, insanlarımızın ekonomik düzeyini çok daha iyi bir noktaya hep beraber taşıyacağız" diye konuştu.

Orta vadeli programın sonunda kişi başına düşen milli gelirin 15 bin dolara çıkaracaklarına dikkat çeken Akbaşoğlu, "Orta vadeli programın sonunda kişi başına düşen milli gelir 14 bin, 15 bin dolarlara çıkaracak bir noktayı hep beraber yakalayacağız. Ve bilhassa emeklilerimizin beklentisi noktasında da şunu ifade edeyim. İnşallah meclis açıldıktan sonra Çalışma Bakanlığımızın, Maliye Bakanlığımızın ve bu konuda Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine çalışmaları söz konusu inşallah yılsonuna kadar bu konuyla ilgili düzenlemeleri yapmak suretiyle emeklilerimizin de yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi hep beraber meclisimizde yasallaştıracağız" şeklinde konuştu.

Akbaşoğlu'na basın açıklamasının ardından İl Başkanı Muammer Sancar tarafından çeşitli hediyeler verildi. Akbaşoğlu, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile birlikte daha sonra "2023 Kars Şehir Buluşmaları"nın yapılacağı salonu geçti.