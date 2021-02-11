AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan muhalefetin Milli Uzay Programına yaklaşımına tepki

AA 11 Şubat 2021 Perşembe 11:59 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 12:01

Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, muhalefetin, Milli Uzay Programı'na ilişkin eleştirilerine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, yıllara sari olmak üzere altyapısı büyük bir titizlikle hazırlanan Milli Uzay Programı'nın, büyük bir heyecanla açıklandığını ve milletin teveccühüne mazhar olduklarını belirten Akbaşoğlu, bununla beraber CHP başta olmak üzere muhalif siyasi partilerin ve bazı yazarların, köstek olmak için ellerinden geleni yaptıklarına şahit olduklarını vurguladı.

Milli heyecandan kendini mahrum bırakmanın büyük bir nasipsizlik olduğunu dile getiren Akbaşoğlu, "Gölge etmeyin, başka ihsan istemeyiz sizden." ifadesini kullandı.

Bu millete güveni olmayan, Batı taklitçisi ezik zihniyetlerin yönettiği Türkiye'nin halini, vatandaşların "Eller Ay'a, bizler yaya" sözünün en güzel şekilde özetlediğini hatırlatan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarları döneminde ise geldiğimiz nokta şudur, Allah'a çok şükür artık Türkiye uzay liginde. İşte aziz milletimiz bu farkı gördüğü ve yaşadığı için sözünün eri AK kadroları 18 yıldır iktidara getiriyor. Maalesef her milli adıma karşı duran, milli heyecanı baltalayan, milletimizin özgüvenini aşağılamaya çalışan köhne CHP zihniyeti hiçbir zaman değişmemiştir. Bugün CHP yönetiminin ve onların ağzıyla konuşanların söylemleri ve durdukları yer ne yazık ki Türkiye karşıtlığıdır. Yerli uçak ve otomobilin önüne engeller koyarak sekteye uğramasına, ülkemizin her milli projesinin gelişmesinin önüne set çekilmesine sebep olan CHP zihniyeti ile mücadelemiz de Türkiye'mizin milli ve yerli projelerini hayata geçirme kararlılığımız da kesintisiz devam edecektir. Bizi milletimize hizmet etme yolundan, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası, Türkiye'nin öncülüğünde adil ve merhametli yeni bir dünyanın kurulması hedeflerimizden hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."