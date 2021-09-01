AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Bu ülkenin kıymetli ve tartışmasız iktidar gücü AK Parti'dir

AA 1 Eylül 2021 Çarşamba 12:35 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 12:41

Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile Çanakkale'nin Ezine ilçesi Geyikli belde Belediyesini ziyaret etti.

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ile görüşen Turan ve İskenderoğlu, CHP'den AK Parti'ye geçen Geyikli Belediye Meclisi üyeleri Sencer Akçin ve Fatih Özcan ile parti üyesi Naci Sarı'nın rozetlerini taktı.

Turan, burada yaptığı konuşmada, önemli bir töreni Geyikli'de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"CHP'de görev yapan üç arkadaşımızın AK Parti saflarında görev alma kararlarından dolayı çok büyük bahtiyarlık duyduk. Bizler seçim olmamasına rağmen yaz döneminin tümünü milletimizle geçirmeye karar vermiş insanlarız. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile köy köy, kasaba kasaba dolaşmayı, hemşehrilerimizin derdini dinlemeyi bir görev haline getirdik. Tüm yaz döneminde bölgemizde çok sayıda etkinlik yaptık. Eksiğimiz varsa, hatamız varsa halkımız bizi uyarıyor ama kredisini bize veriyor. Diyor ki 'Bunu sen tamamlarsın', 'Bu eksiği siz çözersiniz'. Pandemi var, 'En kıymetli çalışmayı bu iktidar yapar' diyor. 'Köyde sorun var, ben daha önce bunu eski yönetim döneminde söylemiştim, AK Parti döneminde bu eksikler giderildi' diyor. Biz de bunu çok kıymetli buluyoruz. Her şey tabii ki dört dörtlük olmayabilir ama bugün Geyikli'mizde küçük bir belde olmasına rağmen doğal gaz töreni yapılıyorsa, doğal gaz getiriyorsak, bunların ne kadar kıymetli iş olduğunu milletimiz görüyor."

Göç yolları üzerindeki Türkiye'de konjonktürel sorunlar bulunduğunu dile getiren Turan, bunların Afganistan ve Suriye'den kaynaklı olduğunu belirtti.

Bu sorunları aşma iradesine sahip olduklarını vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Bizler çok büyük sorunları aşmış, daha da büyük sorunları aşabilecek kapasitedeyiz. Güçlü bir kaptanımız, liderimiz var. Duruşuyla, tecrübesiyle, tüm dünyadaki konumuyla bambaşka bir yerdeyiz. O yüzden hem anketler hem kamuoyundaki bizim kendi tespitlerimiz, ziyaretlerimiz hem de bugün CHP'den üç kıymetli arkadaşımızın AK Parti saflarında yer alması gösteriyor ki hala bu ülkenin en büyük gücü, hala bu ülkenin kıymetli ve tartışmasız iktidar gücü AK Parti'nin kendisidir. Hem ülkemizin birliğinin ve beraberliğinin hem 84 milyonun kardeşliğinin temsilcisi, en güzel iddialısı AK Parti.

Birkaç ay önce İl Genel Meclisinde kıymetli Başkanımız Nejat Bey'in CHP'den AK Parti'ye geçmesiyle yeni bir rüzgar yakaladık. Bu rüzgarın Geyikli'deki dönüşümünü izliyoruz. Bilinsin ki çok sayıda benzer arkadaşımız, 'Biz AK Parti'nin milli duruşunu, ülkeyi büyütme kararlılığını yaşıyoruz, görüyoruz, duyuyoruz ya da yapmak istiyoruz' diyorlar. Belediye başkanları var, il genel meclisi üyeleri var, ilçe başkanları var ama biz herkesi almak değil, duruşuna, ahlakına güvendiğimiz insanlarla yol yürümek istiyoruz. Bugün üç kıymetli arkadaşımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle tekrar kendilerini ve teşkilatımızı tebrik ediyor, 'hayırlı olsun' diyorum."

Törene, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga belde Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, AK Parti Küçükkuyu Belde Başkanı İsa Kırık, AK Parti Geyikli Kadın Kolları Başkanı Nigar Karaman, daha önce CHP'den Geyikli Belde Başkanlığı yapan Şükrü Taşkın ve partililer katıldı.