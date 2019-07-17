TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Tunceli'de iki çocuğun katledilmesiyle ilgili terör örgütü PKK’nın adını anmayanlara çok sert tepki gösterdi.

Muş, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'nın döşediği el yapımı patlayıcıya basarak yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ise başsağlığı diledi.

Ayaz ve Nupelda Güloğlu'nun acısının yüreklerini yaktığını ifade eden Muş, ilgili bakanlardan aldığı bilgiye göre, acılı anne ve babaya destek olmak ve acılarını paylaşmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Muş, şöyle devam etti: "Bu terör saldırısıyla bir kez daha gördük ki alçak teröristlerin hiçbir kutsalı yok. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi yine savunmasız çocukları hedef alan PKK terör örgütünü lanetliyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Devletimiz bu teröristlerin peşini bırakmayacak ve eninde sonunda çocuk katili PKK terör örgütü tamamen ortadan kalkacak ve onun destekçileri, yalakları, kurmalı sözcüleri yargı önüne çıkartılarak hesap verecek."

Patlayıcının Jandarma karakoluna 3 kilometre mesafede yerleştirildiğini ve Ayaz Güloğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini, Nupelda Güloğlu'nun ise jandarma helikopteri ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını anlatan Muş, şöyle konuştu: "Sözde barışçı akademisyenler, sözde insan hakları savunucuları, sözde gazeteciler, sözde aktivistler neredeler? Sözde siyasetçiler neredesiniz? Neden sesiniz çıkmıyor? Bir de meydana gelen patlama, sanki orada bir doğal afet olmuş, kendiliğinden bir şey varmış gibi yansıtılıyor. PKK terör örgütünün döşediği EYP'den o çocuklar öldü. Bunu teröristler yaptı. Bunu saklamanın gizlemenin manası yok. Açık açık söyleyeceğiz."

Mezraların tekrar hayvancılığa açıldığını anımsatan Muş, Abdulhakim Demir ve Vali Çevik isimli çobanların PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığını ve aramalar sonucunda cansız bedenlerine ulaşıldığını hatırlattı. Muş, "PKK, ciğersiz olduğu için silahlı kuvvetlerin karşısına çıkamayan, kalleşçe silahsız, ekmeğinin peşinde koşan insanları kaçırarak yine bölgede korku, baskı oluşturmaya çalışan cani bir örgüt. Yürekleri olsa silahlı kuvvetlerin karşısına çıkarlar ama bunlar böyle yüreksizler." diye konuştu.