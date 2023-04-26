AK Parti Grup Başkanvekili Tunç: 7'li koalisyona gereken cevabı milletimiz sandıkta verecek

Tunç, Karabük Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın kendi aralarında bile anlaşamadığını, her gün birbirlerine laf yetiştirdiklerini söyledi.

Masanın 6'lı olarak ortaya çıktığını, daha sonra 7'li olduğunu aktaran Tunç, "Bunu da inkar etmiyorlar. Masadan kalkmalar, geriye dönüşler vesaire. Milletimiz hepsini gözlemledi ve notunu aldı. 14 Mayıs'ta bunların cevabını verecek. Özellikle bu millete vadettikleri en önemli husus; parlamenter sisteme, eski koalisyon günlerine geri dönmek. 'Koalisyonlar' deyince milletimizin aklına istikrarsızlık gelir, yatırımların durması gelir, darbeler gelir, muhtıralar gelir. 1,5 yılda bir hükümet değişikliği gelir, bu istikrarsız ortamda ülkenin gelişememesi, kalkınamaması gelir. Ne zaman tek başına iktidarlar olmuşsa Türkiye, ilerlemiştir." diye konuştu.

"YOLUMUZA DEVAM ETMEMİZ LAZIM"



Türkiye'nin tek başına iktidar dönemlerini çok nadir yakaladığına değinen Tunç, şöyle devam etti:

"İşte en son Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde 21 yıllık tek başına iktidar dönemi var. Bundan sonra da inşallah Cumhur İttifakı olarak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle eskiye geri dönmeden yolumuza devam etmemiz lazım. 'Türkiye Yüzyılı', bu yüzyılın özellikle adı 'Türkiye' olsun diyoruz. Cumhuriyetimizin 100 yılını geride bıraktık. Şimdi ikinci 100 yıla başlıyoruz. İkinci 100 yıla başlarken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 5 yıllık bir ilk dönemi de başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ikinci dönemini, Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıcını hep beraber karşılayacağız. Milletimiz gereken cevabı verecek. Kime verecek gereken cevabı? Terörün siyasi uzantılarıyla ortaklık kurmak isteyenlere, terör elebaşlarının Kandil'den yaptığı destek açıklamalarına bir tek laf söyleyemeyenlere ve 40 yıldan bu yana ülkemizi, milletimizi özellikle Kürt vatandaşlarımızı muzdarip eden, terör belasına karşı onların ele başlarına özgürlük vadeden siyasilere, gereken cevabı milletimiz sandıkta verecek."

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük milletvekili adayı Cem Şahin ise sıkmadık el bırakmayacaklarını belirterek, Karabüklülerin 14 Mayıs'ta kendilerini Meclise göndereceklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğini ifade etti.

Tunç, Şahin ve beraberindekiler, daha sonra kentte esnaf ziyaretlerinde bulundu.