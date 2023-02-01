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Politika

AK Partili Turan'dan Davutoğlu'na tepki: Bırakın bunları da yetki kavganıza odaklanın

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6'lı masanın küçük ortağı Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti milletvekillerine yönelik sözlerine, 'Bırakın bunları da yetki kavganıza, aday arayışınıza, Konya'dan CHP milletvekili olup olmayacağınıza odaklanın ve silin bu sığ tweeti.' diyerek tepki gösterdi.

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 23:34 - Güncelleme:
AK Partili Turan'dan Davutoğlu'na tepki: Bırakın bunları da yetki kavganıza odaklanın
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Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Davutoğlu'nun "Erdoğan, ehliyet ve şahsiyet sahibi kadrolardan toplanamayan milletvekili grubuna kadar düşmüşsün." ifadelerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grubuna yönelik uyarısının baş göz üstüne olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"Ama bilin ki AK Parti Grubu 20 yıldır tüm görevleri, sizi hak etmediğiniz genel başkanlıktan almak da dahil eksiksiz yerine getirdi. Geçmeyen bir tek kanun, sonuçlanmayan bir tek komisyon olmadı. Darbelere, operasyonlara rağmen fire vermedi.

Genel Kurul'daki dünkü yoklama eksi bir milletvekili ile daha kanun teklifi görüşmeleri başlamadan klasik, ucuz muhalefet taktikleriyle kapandı. Tam o saatte Genel Kurul dışında 3 Komisyon çalışması vardı. Yoklamada bizzat şahit oldum ki; CHP, İYİ Parti, HDP milletvekilleri salonda olmasına rağmen yoklamaya katılmadı. Milletvekilinin Meclis dışında yurt dışı görevi, genel merkez toplantıları, komisyon çalışmaları, illeriyle ilgili toplantılar, televizyon programları vesaire çok sayıda görevi olduğu malum. Bırakın bunları da yetki kavganıza, aday arayışınıza, Konya'dan CHP milletvekili olup olmayacağınıza odaklanın ve silin bu sığ tweeti."

  • AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
  • AK Parti Grup Başkanvekili Turan
  • ahmet davutoğlu

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