Suriyeli vatandaşların özlemini çektikleri vatanlarına onurlu bir şekilde döndüklerini kaydeden Usta, "Nerede zulüm gören bir insan varsa, bahanesiz yine kapımızı açarız biz. Asıl şimdi siz düşünün. Tüm siyasi varlığınızı yıllardır Suriyeli sığınmacılar üzerinden kuran sizler, şimdi neyin algısını yapacaksınız?" diye sordu.

Mansur Yavaş'ın Ankaralıların kaynaklarını konserler ve etkinliklerle başka kişilere aktardığını söyleyen Usta, "Ankaralı vatandaşlarımızın kaynaklarını konserlerle birilerine peşkeş çeken ve maskesi düşen Mansur Bey, asıl siz daha çok düşünün şimdi nasıl bir algı oluşturacağınızı." ifadelerini kullandı.

Usta, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşlerinin de hızlandığını belirtti.