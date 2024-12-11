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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Usta'dan Yavaş'ın Suriyeli sığınmacılarla ilgili sözlerine tepki: Şimdi neyin algısını yapacaksınız?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Suriyeli sığınmacılarla ilgili 'Şimdi Esad'ın zulmü kalmadığına göre gitmelerinin önünde engel kalmadı' ifadesine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 'Nerede zulüm gören bir insan varsa, bahanesiz yine kapımızı açarız.' dedi.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 18:24 - Güncelleme:
AK Parti Grup Başkanvekili Usta'dan Yavaş'ın Suriyeli sığınmacılarla ilgili sözlerine tepki: Şimdi neyin algısını yapacaksınız?
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Suriyeli vatandaşların özlemini çektikleri vatanlarına onurlu bir şekilde döndüklerini kaydeden Usta, "Nerede zulüm gören bir insan varsa, bahanesiz yine kapımızı açarız biz. Asıl şimdi siz düşünün. Tüm siyasi varlığınızı yıllardır Suriyeli sığınmacılar üzerinden kuran sizler, şimdi neyin algısını yapacaksınız?" diye sordu.

YAVAŞ'A KONSER TEPKİSİ

Mansur Yavaş'ın Ankaralıların kaynaklarını konserler ve etkinliklerle başka kişilere aktardığını söyleyen Usta, "Ankaralı vatandaşlarımızın kaynaklarını konserlerle birilerine peşkeş çeken ve maskesi düşen Mansur Bey, asıl siz daha çok düşünün şimdi nasıl bir algı oluşturacağınızı." ifadelerini kullandı.

Usta, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşlerinin de hızlandığını belirtti.

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