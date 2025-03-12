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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 'Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır. Bu millet artık muhtıralara, darbelere, vesayet oyunlarına, demokrasi düşmanlarına boyun eğmeyeceğini defalarca göstermiştir.' dedi.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 17:28 - Güncelleme:
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır
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TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünün hep birlikte idrak edildiğini belirtti.

İstiklal Marşı'nın, milletin tarih sahnesindeki varlık mücadelesinin en gür sesi, ecdadın istiklal haykırışı olduğunu dile getiren Yenişehirlioğlu, "Bugün ezanlarımız susmuyorsa, bayrağımız göklerden inmiyorsa, o dizelerde anlatılan ruhu yaşatarak diri tuttuğumuz içindir. 'Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet/Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal.' diyerek, bu toprakların tapusunun ecdadımızın mübarek kanlarıyla mühürlendiğini haykıran marşımız, istiklal ve istikbalimizin teminatıdır." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE DARBELER DÖNEMİ KAPANMIŞTIR"

Yenişehirlioğlu, 12 Mart 1971'in, "demokrasiye vurulmuş ağır darbenin, milletin hür iradesiyle iktidara gelen bir hükümete karşı silahın gölgesinde verilen karanlık muhtıranın tarihi olduğunu" söyledi. 12 Mart Muhtırası'nın, siyasi kaosu, ekonomik çöküntüyü ve toplumsal huzursuzluğu beraberinde getirdiğini ifade eden Yenişehirlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır. Bu millet artık muhtıralara, darbelere, vesayet oyunlarına, demokrasi düşmanlarına boyun eğmeyeceğini defalarca göstermiştir. 15 Temmuz'da olduğu gibi, tarihin her safhasında halkın iradesine kastedenlere karşı aziz milletimiz, canı pahasına direnmiş ve demokrasinin namusunu korumuştur. Bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir. Bugün, bizlere düşen görev, tarihimizin karanlık sayfalarından ders almak, demokrasimizi daha da güçlendirmek, milletin iradesini tüm fani güçlerin üzerinde tutmaktır."

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