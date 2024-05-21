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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: 5-6-7-8 Ekim için en son kullanılacak kelime kumpastır

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 'Kobani davası'na ilişkin, '2014'te Türkiye'de 5-6-7-8 Ekim'de son derece vahim hadiseler oldu. Bu hadiselerle ilgili en son kullanılacak kelime kumpastır.' dedi.

AA21 Mayıs 2024 Salı 17:36 - Güncelleme:
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: 5-6-7-8 Ekim için en son kullanılacak kelime kumpastır
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TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- "İRAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada son dönemlerde önemli gelişmelerin yaşandığını aktararak, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Türkler, Ermenilere soykırım yapmamıştır" açıklamasını hatırlattı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ve beraberindeki üst düzey yetkililerin bulunduğu helikopterin düşmesi ve helikopterde bulunanların vefatının başta bölgesel olmak üzere küresel manada tedirginliğin tırmanmasına sebep olduğunu dile getiren Kılıç, "Kazada vefat eden Reisi'ye ve diğer devlet, siyaset insanlarına Allah'tan rahmet diliyor, İran halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

- "OLANLARIN PKK'NIN ÇAĞRISINDAN BAĞIMSIZ OLDUĞUNU SÖYLEMEK MÜMKÜN MÜ?"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye Allah'tan rahmet, İran halkına başsağlığı diledi.

Kazanın yaşandığı yerin Akıncı İHA tarafından tespit edildiğini anımsatan Zengin, bunun, geliştirilen teknolojilerin problemlerin çözümüne katkı sağladığını gösterdiğini vurguladı.

"Kobani davası"nda karar verildiğini hatırlatan Zengin, şöyle devam etti:

"2014'te Türkiye'de 5-6-7-8 Ekim'de son derece vahim hadiseler oldu. Bu hadiselerle ilgili en son kullanılacak kelime kumpastır. Bu olaylar tam 35 ilde, 96 ilçede gerçekleşti. Sadece Yasin Börü hayatını kaybetmedi, onun yaşlarında, ondan daha büyük ve genç 53 insanımız hayatını kaybetti. 761 kişi yaralandı, bunlardan 326'sı güvenlik görevlisiydi."

Yaşananlar sırasında okulların yıkıldığını, kamu binalarının tahrip edildiğini, evlerin ve işyerlerinin yağmalandığını aktaran Zengin, olaylar karşısında insanların isyan ettiğini anlattı. Özlem Zengin, şunları kaydetti:

"Şunu görüyoruz, 5 Ekim tarihinde terör örgütü isyan bayrağı açıyor ve herkesi sokaklara, eyleme davet ediyor. Kullandığı özel kavramlar var; 'alan tutmaktan' ve 'tahrip etmekten' bahsediyor. Hemen ertesinde, neredeyse terör örgütü yöneticilerinin ifadelerinin birebir aynısını kullanarak o dönem HDP'nin eş başkanları ve yöneticileri çok benzer ifadelerle insanları sokağa çağırıyorlar. Sivil bir eyleme çağırmıyorlar; dağıtmaya, yıkmaya, kırmaya davet ediyorlar. İki gün boyunca evler harap ediliyor, okullar yıkılıyor, insanlar öldürülüyor, taş taş üzerinde kalsın istenmiyor. Buradan bakıldığında, bu eylemlerin sivil bir eylem olduğunu söylemek mümkün müdür? Tüm bu olanların PKK'nın çağrısından bağımsız olduğunu söylemek mümkün müdür?"

"Kobani davası"yla ilgili "siyasi dava" ifadesinin kullanıldığına işaret eden Zengin, bunun ispat edilmesi gerektiğini belirtti.

Özlem Zengin, 2015'te HDP'nin ilk defa TBMM'ye girdiğini, vatandaşların siyaset yapılması için oy verdiğini, ancak gelinen noktada siyasetin araçsallaştırıldığını dile getirdi.

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