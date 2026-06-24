Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyor AK Parti grup toplantımızın ve yapacağımız değerlendirmeleriyle hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Öncelikle sizlerin aracılığıyla 81 ilimizin yanı sıra Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerinde milletimizi başarıyla temsil eden bütün vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum.

* Çeşitli zorlukları göğüsleme pahasına izzetli bir hayatın haysiyetli bir duruşun mücadelesini veren tüm soydaşlarımıza geliyoruz. Gönül coğrafyamızdaki her bir kardeşime aynı şekilde saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Grup toplantımız her zaman olduğu gibi yine büyük bir coşkuyla tam bir kardeşlik atmosferi içinde gerçekleştiriyoruz.

* Türkiye'nin dört bir yanından grup toplantımıza katılımlarıyla onurlandıran kıymetli misafirlerimize özellikle sevgili genç katılımlarımız, Kardeşlerime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

* Kavganın, bel altı vuruşların, karşılıklı itibar suikastlarinin Türk siyasetini zehirlediği bu günlerde kardeşliği yücelten, tevazuyu büyüten, nezaketi ve vefayı elden bırakmayan AK Parti ailesiyle iftihar ediyorum. Partimizi ve ailemizi inşallah yeni katılımlarla büyütmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz.

* Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye siyasetine kazandırdığımız seviye bilhassa böyle zamanlarda kendini daha fazla hissettiriyor. İç politikadan dış politikaya her alanda partimiz ve ittifakımızla diğerleri arasındaki ufuk ve anlayış farkındayız. Giderek daha fazla berraklaşıyor.

* Muhalefet cephesinde kaos geçiyor. Ve kargaşa hakimken biz uyum içinde ittifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Dikkat ederseniz gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz. tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Vakar içinde, nezaket içinde, demokratik bir olgunluk içinde millete hizmet yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz.

* Hangi siyasi görüşten kökenden olursa olsun 86 milyonun mesuliyetini yüreğinde hisseden bu ülkenin bütün vatandaşlarını samimiyetle bağrına basan bir tasavvurla yolumuza devam ediyoruz. Bunu da dostlar alışverişte görsün anlayışıyla değil. Tüm kalbimizde buna yüreğimizi koyduğumuz için yapıyoruz.

* Engellere takılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden, çirkin oyunlara, kirli senaryolara boyun eğmeden cesur ve kararlı adımlarla belirlediğimiz hedeflerimize doğru inşallah geliştirelim. Hep birlikte ilerleyeceğiz.

* Ne diyordu İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif; Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz.

* İlham mazimizden, enerjisini istikbalimizden olan bu kutlu hare ket Allah'ın izniyle yılmadan, yıkılmadan, sarsılmadan yoluna devam edecektir. Cumhur İttifakı büyük ve güçlü Türkiye'yi çocuklarımızın Kıvanç duyduğu geleceğine umutla, heyecanla baktığı müreffeh Türkiye'yi Aziz milletimizin de desteğiyle inşallah kısa zamanda İnşa edecektir. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin.

* Son nefesimize kadar bizi bu aziz millete hizmetkarlık yapmaktan alıkoymasın diyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım. Bugün bir hususun altını önemli çizmek durumundayım. İstiklal Harbimizi sevk ve idare eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millete hizmet mücadelesinin kurmay aklıdır. Merkez üssüdür, lokomotifidir. Meclisimiz bu misyonu ne kadar etkin yerine getirirse bunun kazananı sorunlarına çözüm bekleyen 86 milyon olur.