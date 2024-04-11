İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2024 Perşembe / 3 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3017
  • EURO
    34,6952
  • ALTIN
    2417.98
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

AK Parti heyetinden CHP'ye bayram ziyareti

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ziyaret etti.

IHA11 Nisan 2024 Perşembe 11:44 - Güncelleme:
AK Parti heyetinden CHP'ye bayram ziyareti
ABONE OL

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla, CHP Genel Merkezine ziyarette bulundu. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığındaki heyeti, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki heyet karşıladı.

Nazlıaka, bayramların küslerin barıştığı, uzaktakilerin birleştiği; dostluğun, birliğin ve beraberlik duygusunun pekiştiği günler olduğunu ifade ederek, bu bayramda başta Filistin olmak üzere bütün dünyada barışın, huzurun, refahın ve kardeşlik duygusunun daha da yükselmesi temennisinde bulundu.

"İNSANLARIN BEKLEDİĞİ HİZMETİ İKTİDARIYLA VE MUHALEFETİYLE SIRT SIRTA, OMUZ OMUZA ANCAK BAŞARABİLİRİZ"

Devletlerin siyasetle yönetildiğini ve ekonomiyle büyüdüğünü dile getiren AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert ise hem ekonomiyi hem de siyaseti doğru yönetmek gerektiğine değinerek, "Bugün geldiğimiz noktada yerel yönetimlerde ciddi bir başarınız oldu, tebrik ediyoruz. Şimdi daha iyi hizmetleri birbirimize yaklaşarak, daha iyi çalışmaların formüllerini geliştirmek zorundayız. Bu insanlar bizden hizmet bekliyorlar. Bu hizmeti; iktidarıyla ve muhalefetiyle sırt sırta, omuz omuza ancak başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.