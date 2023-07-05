AK Parti İl Başkanı Aydın'dan HDP'ye sert eleştiri: HDP bunun için uğraştı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, basın mensupları aylık buluşma toplantısı gerçekleştirdi. Aydın, seçim döneminde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak yapan HDP'ye sert sözlerle yüklendi. İl başkanlığı binasında düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Aydın, HDP'nin tutarsız ve çelişkili politikalarla Kürt halkını kandırmaya devam ettiğini söyledi.

HDP'nin seçimlerde Millet İttifakı'nı desteklemesini eleştiren Aydın, "Diyarbakır'daki, doğudaki, İzmir'deki, Adana'daki, Manisa'daki bütün HDP'ye oy veren Kürt kardeşlerimizin şapkayı önüne koyması lazım. Yeter artık, bu adamlar sizi masalarda meze ediyor. Öyle bir masa kurdular ki, HDP'nin temsilcisi ile aynı masada oturmaya tenezzül dahi etmediler. Yazıktır, ne oldu netice? Artık HDP'ye dur demenin vakti geldi de geçiyor" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu kazansaydı Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olacaktı"

HDP'nin desteklediği Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağını belirten Aydın, "Şuan, AK Parti'nin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Millet ittifakı kazansaydı İçişleri Bakanı Ümit Özdağ olacaktı. Kürtler bunu hak etmiyor. Bu topraklar bunu hak etmiyor. HDP, Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olsun diye uğraştı, mücadele etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı? Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Bu yerel seçimde Kürt kardeşlerimizin HDP'ye, en üst perdeden ders vereceğini gösterme vaktidir" diye konuştu.