AK Parti İl Başkanı Kabaktepe: 2023 tamam, İstanbul tamam, Türkiye tamam!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray NEF Stadı'na gelişiyle başladı. Tribünlerdeki, "Öyle Bir Kazanacağız ki Kimse Kaybetmeyecek", "İrade Sende, Sandık Güvende", "İstanbul Hazır, Türkiye Yüzyılı Başlıyor", "Sandık Sandık, Mahalle Mahalle Büyüyor" şeklindeki pankartlar dikkat çekti. Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Sayın Cumhurbaşkanım İstanbul teşkilatları olarak, talimatınız üzere İstanbul'umuzun her köşesinde Aziz İstanbulluların her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Özellikle gerçekleştirdiğimiz 'Yüz Yüze 100 Gün' programımızla yüzbinlerce İstanbullu hemşehrimiz ile buluştuk. Her renkten, her sesten, her meşrepten insanımızı menzil bildik; davamızı ve meramımızı gönüllere sefer samimiyetiyle nakış nakış işledik. Cumhurbaşkanı yardımcımızdan bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımızdan milletvekillerimize, belediye başkanlarımızdan partimizin bütün bileşenlerine İstanbul'umuzda uğramadık sokak, vurmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmadık" dedi.

"YENİ HEDEFİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE KAPI KAPI DOLAŞARAK, 4.5 MİLYON HANEYİ ZİYARET ETMEK"



Başkan Kabaktepe, "Kulak olduk ses dinledik, yoldaş olduk dert dinledik, kardeş olduk söz söyledik. Sözümüzü, davamızı her vatandaşımıza, yeniden ve yılmadan tekrar tekrar ulaştırdık. Gördük ki, İstanbul; tüm oynan oyunlara, algılara, manipülasyonlara inat, en gür sada ile tek yol Recep Tayyip Erdoğan diyor, AK Parti diyor, umudu da, geleceği de zatı alinizin liderliğinde, hareketimizde görüyor. Sayın Cumhurbaşkanım, İstanbul Teşkilatları olarak bugün de şehrimizin en büyük statlarından birinde sizlerin huzurundayız. 2023 zaferine giden yolda, sandık kurulu üyelerimizle Uç Beylerimiz Mahalle Başkanlarımız ve yönetimleriyle, İlçe Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız ve Meclis Üyelerimizle, Teşkilatımızın hakikat mayası Kadın Kollarımızla, Teşkilatımızın gözbebeği Gençlik Kollarımızla ve tüm teşkilatlarımızla emir ve görüşlerinize hazırız. Yeni hedefimiz önümüzdeki dönemde kapı kapı dolaşarak, 4.5 milyon haneyi ziyaret etmek. Davamızı, ideallerimizi, mücadelemizi her eve taşımaktır. Sokak sokak 2023'e, hane hane 2023'e diyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU DÖNEMİ ÜÇ TEMEL SÜTUN ÜZERİNDE İNŞA EDECEĞİZ"



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu dönemi üç temel sütun üzerinde inşa edeceğiz. Birlik, irade ve zafer. Birlik; milletimizin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yek vücut olmasıdır. İrade; milletimizin Türkiye Yüzyılı'na olan sarsılmaz inancıdır. Zafer; milletimizin kaderidir ve her kader elbette gerçekleşecektir. Durmayacağız. Dur durak bilmeyeceğiz. İstanbul'a gelecek yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını müjdeleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, AK Parti İstanbul olarak, durmadan, yorulmadan koşmaya ahdimiz var. Arkanızda sıra dağlar gibi durmaya, yolunuza yoldaş olmaya ahdimiz var! Sandıkları coşturmaya ve seçimleri rekor oy ile kazanmaya ahdimiz var. Sizin liderliğinizde 85 milyon insanımızın yüzünde tebessüm, dertlilere derman, çaresizlere çare, milletimizin umudu, ümidi olmaya ahdimiz var. Ahdimizden de sözümüzden de asla dönmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, Partimiz Fatih'in İstanbul'u fetih ettiği yaştadır. Zihnimiz Mehmet'in Fatih olduğu anlayıştadır. Fatihler doğuracak analar, fetihler müjdeleyecek bilge ulaklar, azmini pekiştirecek size gönül verenler var. Müjdeler olsun Türkiye Yüzyılı'nın kutlu yürüyüşü başlamıştır. Müjdeler olsun ok artık hedefine doğru yol almaktadır. Milletimiz yine hakkını ve istediğini sandıktan alacaktır. Aziz İstanbul teşkilatım, agah olunuz ve asla unutmayınız, 2023 zaferi, karanlığın aydınlığa vardığı andır. 2023 zaferi, kutlu sancağı asırlardır taşıyanlara selamdır. 2023 zaferi, şarkımızın yeniden besteleneceği makamdır. 2023 zaferi, Türkiye Yüzyılı'nın yükseleceği en sağlam dayanaktır."

"BU GECEDEN İTİBAREN HER GÜN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞACAĞIZ"



Başkan Kabaktepe, "Sayın Cumhurbaşkanım zatı devletlerinizin müsaadesi ile sizlerin huzurunda şahsım adına değil bütün teşkilatımla birlikte biz söz vermek istiyoruz. Bu geceden itibaren her gün gece gündüz demeden çalışmaya var mısınız? 2023 seçimlerinin sabahına dek koşturmaya ve takatimizin son anına kadar mücadele etmeye var mısınız? Sandıklara kendi gözümüz gibi sahip çıkmaya ve ne olursa olsun görevlerimizi sonuna kadar yerine getirmeye var mısınız? İstanbul'da bulunan tüm sandıklardan yine yeniden Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük farkla birinci olarak çıkarmaya var mısınız? Hep birlikte gelecek yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak için Cumhurbaşkanımızın emrinde istikamet üzere yol almaya var mısınız? Öyleyse bizlerde varız. Söz veriyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Emin olunuz ki 2023 zaferine olan inancımız tamdır. inşallah zafer tamamdır. Davanıza inanlar buradadır. Gençler, kadınlar, buradadır. Fatihler, Mehmetler, Ayşeler buradadır. İstanbul buradadır çünkü İstanbul size sevdalıdır, çünkü İstanbul size meftun, çünkü İstanbul size hayrandır. İstanbul tamamdır, İstanbul tamı tamına arkanızdadır. Çünkü İstanbul sosyolojisi sizden yanadır" diye konuştu.

"2023 TAMAM, İSTANBUL TAMAM. TÜRKİYE TAMAM"



Başkan Kabaktepe, "Sayın Cumhurbaşkanım ve Kıymetli Hazirun. Bu duygu ve düşüncelerle programımıza katılımlarınızdan dolayı sizlere bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bu stadyumu hınca hınç dolduran siz değerli katılımcılara hususiyetle teşekkür ediyorum. Buradan, bütün benliğimle, bütün inancımla bütün zerrelerimle sesleniyorum. 2023 tamam, İstanbul tamam. Türkiye tamam. Varlığınızla onurlandırdığınız bu tablonun, Türkiye Yüzyılı koridorunda yerini alacağı inancıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İstanbul hazır, İstanbul tamam inşallah" diyerek sözlerini bitirdi.