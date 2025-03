AK Parti İl Başkanı Özdemir: Kapı kapı dolaşıp gönüller fethine çıktık

Bakırköy'deki bir otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti İl Başkanı Özdemir, İstanbul teşkilatının bugünlere gelmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda söz verdiklerini belirterek, "Her mahallesiyle, her hikayesiyle her günümüz İstanbul olacak. Her gün İstanbul'u arşınlayacak, İstanbullunun elini sıkacak, kapılarına gidecek, selamınızla birlikte sıcak tebessümümüzü onlarla paylaşacağız. İstanbul'da gönül ve zihinlerden başlattığımız AK Parti dalgası, şehrimizin dört bir yanında, her hanesinde, her gönülde kendisine yer bulacak." diye konuştu.

Birlik ve beraberliği tesis ederek, milletin teveccühüyle Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceklerini vurgulayan Özdemir, gelecek yerel seçimlerde büyükşehir ve ilçeleriyle tüm İstanbulluları tekrar hizmet ve eser siyasetiyle buluşturacaklarını, megakentin anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hep birlikte armağan edeceklerini söyledi.

Özdemir, bu büyük sorumluluğu yerine getirecek inanç ve iradelerinin tam olduğuna işaret ederek, "İl ve ilçe yönetimlerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız ve mahalle yönetimlerimiz buna hazır. Çünkü biz İstanbul teşkilatıyız. Kaybedecek bir saniyemiz, arkasına sığınacağımız bir tek mazeretimiz yok. Kapı kapı dolaşıp gönüller fethine çıktık." dedi.

Eski Türkiye'yi özleyenler olduğunu üzüntüyle takip ettiklerini belirten Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belediye kasalarını şahsi ikballeri uğruna boşaltanlar var. Sahte algı oluşturmak için ayırdıkları milyonlarla poz verenler var. Kızarmayan yüzleriyle milletimizi kandırmak ve suçlarını kapatmak için bütün tuşlara aynı anda basanlar var. Hemşehrilerimiz hizmet beklerken, İstanbul gibi dinamik bir şehrin kaynaklarını heba edenlere, milletimizin evlatlarının emeklerini hiçe sayarak usulsüz diploma sahibi olanlara aziz milletimiz artık inanmıyor."

