AK Parti İstanbul için büyük gün yarın

Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi'nde 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'ne dair yürütülen çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe toplantıda yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkati çekti.

Depremin acısının her yerde hissedildiğini ve Türkiye'nin adeta bir bütün olduğunu ifade eden Kabaktepe, "Milletimize, 6 Şubat depreminde gösterdiği duyarlılık için, depremzedelere ve deprem bölgesine çıktığı sahiplik dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, deprem bölgesinde dünyada örneği az bulunan demeyeceğim, bulunmayan bir hızla ve süratle depremzede kardeşlerimizin yarasını sarmak için de çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Deprem bölgesinde 200 binin üzerinde konutun teslim edildiğini aktaran Kabaktepe, "Önümüzdeki yıl bu, 400 bine de ulaşacak. Sadece konut teslimi değil, altyapıların da yapılması, iş yerleri, iş merkezlerinden, elektriğinden, suyundan, diğer altyapı hizmetlerinden, hepsinin görülmesi için de Cumhurbaşkanı'mız, 1 yıl önce bölgeye ve sonrasında da yaptığı ziyaretlerle ortaya koyduğu çalışma performansını da hem bakanlıklarımız hem ilgili kurumlarımız tüm millet olarak hızlıca yerine getiriyoruz. Bu hızımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanlığında 4 yıllık süreci tamamladığını belirten Kabaktepe, "Yarın bu salonda yapacağımız il kongremizde görevi, kendisini yakinen tanıdığım, İstanbul'a olan aşkını, sevdasını bildiğim, milletimize olan hizmet aşkına şahit olduğum, Cumhurbaşkanı'mıza yol arkadaşlığını, sadakatini bildiğim, belediyedeki ve teşkilatımızdaki çalışmalarda başarılarına şahit olduğumuz Abdullah Özdemir başkanımıza yarın delegelerimizin de tescilleriyle İstanbul İl Başkanlığı görevini teslim etmiş olacağız. Bayrağı daha yukarıya, daha güzele, milletimiz için, partimiz için taşıyacağına eminim. Kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kongrelerin parti kadrolarında değişimi ve anlamı ifade ettiğini, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi öncesi de 39 ilçede kadroların yenilendiğini kaydeden Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Kongre, kendi ruhuyla ve söylemiyle bir çağrıyı da ifade eder. Dolayısıyla biz yarın 'Türkiye Yüzyılı' diyen tüm İstanbullu kardeşlerimizi buraya davet ediyoruz. Yarın 'Dünya 5'ten büyüktür, başka bir dünya mümkündür' diyen Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek isteyen kardeşlerimizin hepsini davet ediyoruz. Türkiye'nin durdurulamayacağına inanan, 'yeni yılda 200 bin konut biter mi' diyenlere inat 200 bini bitirip ikinci yılda 400 bini de bitirecek olan Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesine sahip çıkmak isteyen kardeşlerimizi, yarın Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapacağımız İstanbul il kongremize davet ediyoruz. Yapılamaz deneni yapan, olmaz deneni olduran, 20 yılda gökyüzünde gözümüz olan uyduları yapan, 'keşke bizim de olsa' dediğimiz savunma sanayindeki SİHA'ları gerçekleştiren, ulaşımdan sağlığa, eğitimden kültüre kadar birçok sayamadığımız alanda, Türkiye'ye 20 yılda devrim atlatan, sessiz devrim yapan, hizmet devrimi yapan AK Parti'mizin İstanbul il kongresinde, Cumhurbaşkanı'mızın yanında olmaya, tüm İstanbullu kardeşlerimizi davet ediyoruz."

- "ALMIŞ OLDUĞUMUZ BAYRAĞI ÇOK DAHA İLERİLERE TAŞIMA GAYRETİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

AK Parti İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir de Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yaraların hızlı bir şekilde sarıldığını belirtti.

200 binin üzerinde konutun depremzedelere teslim edildiğini kaydeden Özdemir, "Hızlıca 2025 yılının sonuna kadar, büyük çoğunluğu vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak. Bundan sonraki süreçte de İstanbul'umuzda da benzeri bir tehdit söz konusu. Bununla ilgili de hükümetimizin gayretlerini görüyoruz. AK Parti'li belediyelerimizin çabasına ve gayretlerine şahidiz. İstiyoruz ki tüm kurumlar elini taşın altına soksun ve bu sürece katkı sunsun. Vatandaşlarımızın güvenli konutlara erişebilmesi konusunda herkes var gücüyle çalışsın. Bunu da beklediğimizi bir kez daha ifade etmiş olalım." ifadelerini kullandı.

Özdemir, "Yarın 4 yıl boyunca bu bayrağı en üst noktada dalgalandıran Osman başkanımızdan, delegelerimizin oylarıyla inşallah seçilerek almış olacağız. Ben özellikle Osman başkanımıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Gerçekten 4 yıl önce başlatmış olduğu İstanbul'daki kardeşlik hukukunu geliştirdi, büyüttü. Tüm ilçelerimize yaydı. Partimizdeki birlik ve beraberliğin tesis edilmesinde çok büyük emekleri var. Bizzat bizler de onun liderliğinde rahat bir şekilde ilçelerimizde görev yaptık. Partimize katkı sunmaya gayret ettik. Ondan almış olduğumuz bayrağı çok daha ilerilere taşıma gayreti içerisinde olacağız." dedi.

AK Parti'deki anlayışın, önceki başkanların yaptıklarını inkar etmek değil, hayata geçirilen katkıların üzerine bir yapıyı bina etmek olduğunu belirten Özdemir, "Çok ileri noktalardan aldık bayrağı. Daha da Allah'ın izniyle ileri noktalara taşıyacağız. Buna da inancımız tam, ekibimizle, teşkilatımızla birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir süreci Rabb'im bizlere nasip edecek." şeklinde konuştu.

Özdemir, İstanbul'un ilçelerinde 40 günde 120'ye yakın kongre gerçekleştirdiklerini ve birlik, beraberlik içerisinde büyük bir coşkuyla yeni dönemin İstanbul'a nasıl yayılacağını gösterdiklerini söyledi.

Her kongrenin tazelenme ve yenilenme olduğunu kaydeden Özdemir, "Yarın kongremizde önemli mesajlar da vereceğiz. Yeni dönemin ipuçlarını da orada göreceksiniz. İstanbul'da çok büyük bir insan kaynağımız, partimize, davamıza emek vermiş bir sürü çok nitelikli, kaliteli arkadaşlarımız var. Süreç içerisinde tüm nitelikli arkadaşlarımızın da sürece katkısının olacağı, dahil olacağı büyük bir çalışma hareketiyle, İstanbul'da sokak sokak, adım adım, çarşıda, pazarda, her yerde AK Parti'li kadroları, bizleri göreceksiniz. Yeni dönemde, var olan çalışmaların üzerine yeni, nitelikli çalışmaları da katarak partimize ve davamıza hep birlikte sahip çıkacağız." diye konuştu.

En büyük gayretlerinin Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında AK Parti'nin yükünü hafifletmek olduğunu belirten Özdemir, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Gerçekten çok büyük gayretle, Cumhurbaşkanı'mızın ülkemizi nereden alıp, nerelere getirdiğine hepimiz şahidiz. Hem altyapı anlamında, hem üstyapı anlamında, hem ülkemizin demokratik gelişim süreci anlamında, aslında sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında değil, yani Recep Tayyip Erdoğan denildiği vakit siz Suriye'nin, Karabağ'ın özgürlüğünde de Libya'daki sürecin içerisinde de Balkanlar'daki Müslüman kardeşlerimizin refahında ve özgürlüğünde de Cumhurbaşkanı'mızın ayak izlerini görürsünüz. Dünyadaki problemlerin çözülebilmesinin, aşılabilmesinde önemli rol alan iyilik mücadelesinin her daim yanında olan kötülerin vermiş olduğu mücadelenin de karşısında duran ve özgür bir şekilde, güçlü bir şekilde de her platformda dünyanın beşten büyük olduğunu ifade eden bir liderin yükünü hafifletmek en büyük görevimizdir."