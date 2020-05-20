20 Mayıs 2020 Çarşamba 20:17 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 20:17

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP'li İBB yönetiminin 10 aydır ilgisizliği nedeniyle adeta çamur gölü haline gelen Haliç ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tecrübeli kadroların tasfiye edilmesiyle hemen hemen her birimde işleyen sistemin bozulduğuna dikkat çeken Şenocak, "25 yıl İstanbul’un gözbebeği gibi bakılan, yunusların yüzdüğü Haliç, son 10 ayda 400 bin metreküp çamura terk edildi. İstanbul’a yeni bir eser kazandırmayacağı anlaşılan CHP’li Başkan, Haliç’i de çamura terk ederek İstanbul’un kazanımlarına dahi sahip çıkamayacağını gösterdi" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Haliç'in çeyrek asır önceki günlerini hatırlatan haline sessiz kalmadı. AK Parti belediyeciliği dönemlerinde İstanbul'un gözbebeği gibi bakılan Haliç'in son 10 aylık dönemde ihmal edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Şenocak, sosyal medya hesabından 'Haliç nasıl emanet edildi?' içerikli kısa bir video da ekleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

ŞENOCAK: “LİYAKATSİZ VE PARTİZAN ATAMALARLA TESİSLER ÇALIŞTIRILAMADI”

“Cumhurbaşkanımız “CHP Çamurdur” dediğinde feryat edenler! İyi okuyun; 5 milyon m3 çamur bertaraf edilerek, 25 yıl İstanbul’un gözbebeği gibi bakılan, yunusların yüzdüğü Haliç, 1994 öncesi çamurlu günlerine dönüş belirtileri göstermeye başladı. Liyakatli çalışanlar görevden uzaklaştırıldı, İstanbul’u ve Haliç’i bilmeyen liyakatsiz ve partizan atamalarla tesisler çalıştırılamadı. CHP’nin beceriksiz İBB Başkanı yönetiminde ihmal edilen Haliç 10 ayda tam 400 bin m3 çamura terkedildi!

ŞENOCAK: “İSTANBUL’UN YALANLARLA YÖNETİMESİNE RIZA GÖSTERMEYECEĞİZ”

“AK Parti döneminde kazandırılan Kemerburgaz Ormanı, Hacı Osman Korusu gibi eserleri utanıp sıkılmadan yeniymiş gibi açarak İstanbul’a yeni bir eser kazandırmayacağı anlaşılan CHP’li Başkan Haliç’i de çamura terk ederek İstanbul’un kazanımlarına dahi sahip çıkamayacağını gösterdi! “Siyasetin tek limanı ahlaktır”, “Fazilet Durağı”nda otobüs şoförlerini akla ziyan yalan beyanlara zorlayarak ahlak limanını terk eden CHP’li İBB Başkanı’nın İstanbul’u yalanlarla yönetmesine rıza göstermeyeceğiz! Yalanın ömrü kısadır! Hakikat er geç ortaya çıkar…”