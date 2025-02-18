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Politika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Kar yağışı uyarılarının ardından tüm belediyelerimizde hazırlıklarımızı tamamladık

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, megakentte beklenen kar yağışıyla ilgili hazırlıklara ilişkin paylaşımda bulundu.

AA18 Şubat 2025 Salı 22:52 - Güncelleme:
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Kar yağışı uyarılarının ardından tüm belediyelerimizde hazırlıklarımızı tamamladık
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Değerli İstanbullu hemşehrilerim; aziz şehrimiz İstanbul'u emanet ettiğiniz İBB Başkanı, kendisine yüklediğiniz sorumlulukları küçük görüp daha büyük hayallerin peşinde sürüklenip duruyor. Kentin doğal akışında bile aksayan yığınlarca problem umrunda değil. Tek gayesi, sürekli gündemde olmak ve basamak olarak gördüğü İstanbul'u şahsi ikballeri uğruna bencilce kullanmak. Bizler ise AK Belediyeler olarak, kara günlere terk edilmiş şehrimiz için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Meteorolojiden gelen kar yağışı uyarılarının ardından tüm belediyelerimizde hazırlıklarımızı tamamladık. En küçük sorun yaşanmaması için ekiplerimiz 7/24 teyakkuz halinde olacaklar."

Paylaşımda yer alan görselde, AK Parti'li ilçe belediyelerince toplam 4 bin 925 personel ve 816 araçla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı ve 79 bin 650 tonluk tuzlama hazırlığı yapıldığı belirtildi.

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