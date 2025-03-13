İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görevi devraldıktan sonra düzenli olarak başlattığı saha çalışmalarına devam eden Özdemir, Kadıköy ve Ataşehir'deki AK Noktalardan başlayarak, semt pazarlarına gitti.

Burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Özdemir, kendisine gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederek, "Her zaman dediğimiz gibi milletimiz neredeyse biz oradayız." dedi.

Özdemir, sahada vatandaşlardan gelen talep ve önerileri not alırken Kadıköy'de bir vatandaşın "17 numaralı otobüs gelmiyor. Hani metro da gelecekti bize, hayal." şeklindeki sözlerle İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) eleştirmesi üzerine "Evet haklısınız, kazananın hizmet yapması lazım." yanıtını verdi.

Sabah saatlerinde İBB Meclisinin AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Özdemir, meclis üyeleriyle istişareler yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, daha sonra Hırka-ı Şerif'i ziyaret etti, akşam saatlerinde ise AK Parti teşkilatının Üsküdar'daki "İftara 5 Kala" programına eşlik etti.

Özdemir, iftara yetişemeyenlere iftariyelik ikramında bulundu.

Parti teşkilatın organize ettiği sokak iftarına da katılan Özdemir, burada yaptığı konuşmada, "Ramazan ayında da sonrasında da sahada olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.