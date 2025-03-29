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Politika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Türkiye, sağduyuyla büyüyecek, adalet ve demokrasiyle güçlenecek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, '(CHP) Genel Başkan Özgür Özel, yargı sürecine saygı duymak yerine çıkmaz sokak siyasetini boykot çağrılarıyla sürdürmeye devam ediyor.' ifadesini kullandı.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 18:01 - Güncelleme:
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Türkiye, sağduyuyla büyüyecek, adalet ve demokrasiyle güçlenecek
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Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özel'in bazı firmalar için boykot çağrısına tepki gösterdi.

CHP'nin, AK Parti'ye değil Türkiye'ye muhalif olduğu değerlendirmesinde bulunan Özdemir, şöyle devam etti:

"İngiltere'nin sessizliğiyle kendisini terk edilmiş hisseden ve ABD'ye ülkemizi şikayet eden Genel Başkan Özgür Özel, yargı sürecine saygı duymak yerine çıkmaz sokak siyasetini boykot çağrılarıyla sürdürmeye devam ediyor. Türkiye kargaşayla değil, demokrasi ve hukuk içinde ilerleyecektir. Biz, milletin huzurunu korumak için görev yapan polisimize sahip çıktığımız gibi hiçbir gencimizin de sokak olaylarının içine sürüklenmesine izin vermeyeceğiz."

Özdemir, Türk milletinin tarih boyunca zor zamanlarda kenetlenen, ortak değerleriyle güçlü kalan bir millet olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kardeşliğimizi, ortak geçmişimizi, birbirimize olan saygımızı hedef alan provokasyonlara asla geçit vermeyeceğiz. Malazgirt'te zafer kazanan, İstanbul'u fetheden, Çanakkale'de destan yazan, 15 Temmuz gecesi sokakları hainlere dar eden milletiz. Tarihiyle kültürüyle inancıyla vatanıyla bir bütün olanlarız. Hiçbir tehdit, hiçbir provokasyon bizi yolumuzdan çeviremez. Şiddet, nefret dili ve kutuplaştırıcı söylemler bu topraklara hiçbir zaman fayda getirmedi, getirmeyecek. Türkiye, sağduyuyla büyüyecek, adalet ve demokrasiyle güçlenecek. Hep birlikte, ortak akıl ve hukuk çerçevesinde hareket ederek ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız."

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