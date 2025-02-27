AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir,'ın yanı sıra çeşitli medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri, haber müdürleri ve yayın şeflerinin katıldığı programda önemli mesajlar verdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özdemir toplantıda, göreve geldiği günden itibaren İstanbul'da gerçekleştirilen çalışmalar ve bundan sonraki yol haritası hakkında bilgiler paylaştı, kentin gelişimi için atılan adımları değerlendirdi.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi sonrası büyük oranda yenilenen ve kan tazeleyen teşkilatın gelecek dönemde İstanbul'u yeniden hizmetlerle buluşturacağını kaydeden Özdemir, "Sokak sokak, mahalle mahalle bire bir iletişimi önemseyerek, dokunulmadık insan, çalınmadık kapı bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

İstanbul'un polemiklerle değil hizmetlerle yönetilmesi gerektiğini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Gerektiği yerde en iyi şekilde cevabımızı veririz fakat bizler polemiklerle değil yaptığımız hizmetlerle rakiplerimizin bakış açılarını değiştireceğiz. Geçtiğimiz dönem belediye yönetiminin en büyük mazeretlerinden biri 'Yönetim bizde ama Meclis'te engelleniyoruz.' söylemiydi. Tamam, bu dönem Meclis de sizde. Peki geçen süre boyunca şunu diyebiliyor muyuz? İstanbullulara dokunan bir hizmetleri oldu, İstanbul'a değer katan bir projeleri oldu. Maalesef diyemiyoruz."

Katılımcıların soru ve görüşlerini dinleyen Özdemir, AK Parti'nin İstanbul'daki hedefleri doğrultusunda bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Özdemir, toplu taşımayla ilgili bir soruya, 2019'da 5,8 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en genç otobüs filosunun teslim edildiğini, bunun bugün Avrupa'nın en yaşlı otobüs filosu haline getirildiğini ifade ederek, "İstanbul'da otobüsler patlamak üzere." yanıtını verdi.