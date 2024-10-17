AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldırım: AB devletlerinden daha az vergi alıyoruz

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, toplumda sadece dar gelirli vatandaşlara vergi denetimi yapıldığına yönelik algı bulunduğunu söyledi.

Bu yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca büyük mükelleflerden 53 bininin incelemeye alındığına işaret eden Yıldırım, "Fenomenlerden 24 bin mükellef, kuyumculardan 20 bin üzerinde mükellef; lüks araç, tekne ve saat alımlarıyla ilgili tüketimde 20 binin üzerinde mükellef, usulsüz KDV uygulamalarıyla alakalı incelemelerde de 6 bin mükellef hakkında incelemeler başlatılmıştır." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinde gelir vergisi oranı ortalamasının yüzde 8,1, OECD ülkelerinde yüzde 8,2, Türkiye'de ise 2,4 olduğunu belirten Yıldırım, "Benzin üzerindeki vergi yüküne baktığımız zaman Avrupa'da yüzde 56,4, bizde yüzde 42,5. Bizim Avrupa'dan ve petrol üretmeyen diğer ülkelerden daha fazla vergi aldığımız gibi bir algı var. Aslında gerçeğe baktığımız zaman onlardan daha az vergi alıyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de daha az vergi alırız. AB devletlerinden daha fazla vergi almıyoruz, daha az alıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Yıldırım, bir gazetecinin, savunma sanayi ve ekonomiye yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinin ertelendiğini anımsatarak, 100 bin lira üzerinde limitli kredi kartlarından 750 lira katılma payı alınmasına ilişkin hükmün tekliften çıkarıldığı yönündeki haberlere ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

"Biz AK Parti iktidarları ve siyasetçileri olarak millete rağmen hiçbir dönem siyaset yapmamışız, bundan sonra da millete rağmen siyaset yapmayız, yapamayız. Milletimiz bizim doğrumuzu da destekler yanlışımıza da 'dur' der. Milletimizin kabul etmeyeceği bir şeyi bizim yapmamız mümkün olmaz. Bu anlamda milletimizi yükümlülüğe sokacak yeni bir vergisel düzenleme söz konusu değildir."