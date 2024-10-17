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Politika

AK Parti istişare toplantıları... İlki ekonomiden başladı

AK Parti'nin, parti kurullarının katılımıyla yapılan istişare toplantıları başladı.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 12:56 - Güncelleme:
AK Parti istişare toplantıları... İlki ekonomiden başladı
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Alınan bilgiye göre, partinin "istişare kültürü" kapsamında düzenlenen toplantılar, Genel Sekreterlik tarafından organize ediliyor.

Kabine üyelerinin parti teşkilatı ve yönetimiyle buluşturulacağı toplantılara, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri katılacak.

Bakanların çalışma alanları, hizmet ve politikalarının istişare edileceği toplantılarda katılımcılar, bakanlara soru ve önerilerini de sunacak.

Toplantıların gündeminde ayrıca AK Parti'nin yapısal reform çalışmaları da yer alacak.

- İLK TOPLANTI EKONOMİDEN BAŞLADI

İlkinin dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumuyla yapıldığı toplantılar devam edecek. Bu çerçevede ay sonundaki toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın sunum yapması bekleniyor.

Dünkü toplantıda, Türkiye ile dünyadaki son ekonomik gelişmeler, yapısal reformlar ve partinin geleceğe dair vizyonu değerlendirildi.

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