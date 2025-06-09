Başkan Erdoğan ve AK Parti'yi bayram sonrası yoğun bir tempo bekliyor. Haziran ayı sonunda Kızılcahamam'da il başkanları, temmuz ayının ikinci haftasında ise yine Kızılcahamam'da milletvekilleri kampa girecek. Kamplar, yeni parti yönetiminin ilk kapsamlı buluşması olacak. NTV'de yer alan habere göre, Erdoğan'ın başkanlık edeceği kampta Genel Merkez Çalışmaları Oturumu ve TBMM Grup Çalışmaları Oturumu gerçekleştirilecek. Bakanların da katılacağı toplantılarda eğitim, ekonomi, enerji, tarım, çevre, adalet, dış politika, sağlık, spor, ulaştırma ve turizm alanlarında sunumlar yapılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

AK Parti'nin kampında 'Terörsüz Türkiye' sürecinin de kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

İl başkanları sahadan gelen verileri parti yönetimiyle paylaşacak. Terörsüz Türkiye sürecinin halktaki yansıması değerlendirilecek. Milletvekilleri ile yapılacak toplantılarda ise hukuki düzenlemelere değinilmesi yeni anayasa konusunda atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Erdoğan'ın 24-25 Haziran'da Hollanda'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı belirtildi.