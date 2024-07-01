AK Parti Kızılcahamam'da kampa girdi! Yeni yol haritası belirlenecek

AK Parti'de istişare çalışmaları sürüyor. AK Parti Genel Merkez yöneticileri ve milletvekillerinin katıldığı 31 Mayıs-2 Haziran'daki 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın ardından dün de AK Parti belediye başkanları Ankara Kızılcahamam'da kampa girdi. Seçim sonuçlarının ele alınacağı ve yeni yol haritasının belirleneceği kampa, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı. Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda, belediyelerdeki durum ve yeni yol haritası değerlendirilecek.

GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

Güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olduğu görülen alana parti bayrakları ve Türk bayrakları asıldı. AK Parti'nin Kızılcahamam'daki kampının ilk gününde Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş belediye başkanlarıyla siyasi tecrübelerini paylaştı. Genel Başkan Yardımcıları, ayrıca bölgelerindeki belediye başkanları ile koordinasyon toplantıları gerçekleştirdi.

SEÇİM ELE ALINACAK

Kampın ikinci gününde 31 Mart yerel seçim sonuçları ve parti çalışmalarının yanı sıra ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konuları görüşülecek. Bu kapsamda bugün Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin sunum yapacak. Belediyeleri yakından ilgilendiren başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenlemenin de ele alınması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün belediye başkanlarına hitap etmesinin ardından konuşmasının ardından genel istişare ve değerlendirme yapılacak.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Kampta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da birer sunumu olacak.

BAŞKANLAR BİLGİLENDİRİLECEK

Kampın son gününde genel değerlendirmenin ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da görev alanlarıyla ilgili başkanları bilgilendirecek. Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya'nın sunumunun ardından bakan yardımcılarının katılımıyla istişare yapılacak kamp, yarın sona erecek.